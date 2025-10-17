जागरण संवाददाता, पटना। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की पूर्व विधायक आशा सिन्‍हा के नामांकन स्‍थल पहुंचने की खबर ने शुक्रवार को भाजपा खेमे में खलबली मचा दी। चर्चा थी क‍ि‍ जन सुराज पार्टी के प्रत्‍याशी के अचानक गायब होने पर उनकी जगह आशा सिन्‍हा नामांकन कर रही हैं। हालांकि, कुछ देर में पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। पूर्व विधायक ने कहा क‍ि वे नामांकन करने नहीं, एनआर कटा चुके अपने बेटे को रोकने आई थीं। उसे समझाया कि ऐसी गलती नहीं करनी है। नेता से वादा किए थे, तो नामांकन कैसे करते।

दानापुर से भाजपा ने रामकृपाल यादव को प्रत्‍याशी बनाया है। इसके बाद टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा की पूर्व विधायक आशा सिन्‍हा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांक‍ि मान-मनौव्‍वल के बाद उन्‍होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी। उन्‍होंंने आश्‍वासन दिया था कि रामकृपाल के खिलाफ चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी। कहा था कि पार्टी ने जो आदर्श और अनुशासन मुझे सिखाया है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने इस बार चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। पार्टी की नीति, विचार और जनता की सेवा के मिशन के साथ खड़ी हूं। मैं मैदान में नहीं, लेकिन हर कार्यकर्ता के साथ संघर्ष की हर पंक्ति में मौजूद रहूंगी। लेकिन अगले ही दिन नामांकन स्‍थल पर उनके पहुंचने से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ देर बाद बाहर आने पर उन्‍होंने अपनी बातें सामने रखकर उनपर विराम लगा दिया।