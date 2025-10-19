Bihar Elections: भोजपुरी अभिनेत्री ने कहा-मोदी के 'हनुमान' मेरे नेता, कहीं और जाने का सवाल ही नहीं

जागरण संवाददाता, छपरा। भोजपुरी अभिनेत्री व लोजपा (आर) की मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र की प्रत्‍याशी रहीं सीमा सिंह का नामांकन भले रद हो गया है, लेकिन वे मढ़ौरा के लोगों के साथ हर पर‍िस्‍थ‍ित‍ि में खड़ा रहेंगी। रविवार को छपरा सदर अस्‍पताल में घायलों का हाल जानने के बाद वे मीड‍िया से मुखातिब थीं। उन्‍होंने इस दौरान नामांकन रद होने पर किसी टिप्‍पणी से इंकार क‍िया।

हर परि‍स्थिति‍ में मढ़ौरा के लोगों का दूंगी साथ मढ़ौरा में रसोई गैस सिलेंडर विस्‍फोट में घायलों का सदर अस्‍पताल में इलाज चल रहा है। उनसे मुलाकात कर सीमा सिंह ने कुशलक्षेम पूछा। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रत्‍याशी के रूप में नामांकन रद होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आईं। बातचीत में उन्होंने अपने रुख को स्पष्ट किया। नामांकन रद होने पर प्रतिक्रिया पूछने पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर वे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं। उन्‍होंने घायलों का हाल जानने के बाद कहा कि ऐसी स्‍थ‍िति‍ में सरकार के साथ सभी को घायलों के साथ खड़ा होना चाह‍िए।

मोदी के हनुमान ही मेरे नेता सीमा सिंह ने विश्वास जताया कि चुनाव आयोग और उनके शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सही और न्यायपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। सीमा सिंह ने कहा कि उनके नेता चिराग पासवान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। ऐसे नेतृत्‍व के साथ ही रहना है।