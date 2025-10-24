Bihar Assembly Elections 2025: बिहार के मतदाताओं को साधेंगे शाह, कल करेंगे तीन रैलियां
केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कल तीन रैलियां करेंगे। इन रैलियों का उद्देश्य बिहार के मतदाताओं को साधना और बीजेपी के समर्थन को मजबूत करना है। यह रैलियां बीजेपी की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसके माध्यम से पार्टी मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। शाह मतदाताओं को पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शनिवार को तीन जनसभाएं होंगी। शाह तीन जिले खगड़िया, मुंगेर एवं नालंदा के 12 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। शाह की पहली सभा खगड़िया जिले जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान खगड़िया में होगी। यहां की जनसभा में अलौली, खगड़िया, बेलदौर एवं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लोगों से शाह एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करेंगे।
मुंगेर के नौवागढ़ी खेल मैदान में होगी सभा
इसके उपरांत मुंगेर जिले के नौवागढ़ी खेल मैदान में आयोजित इस सभा में वे मुंगेर, जमालपुर, तारापुर एवं सूर्यगढ़ा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। पूरा संगठन इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटा है। तीसरी जनसभा नालंदा जिले के श्रम कल्याण मैदान, नालंदा में होगी। नालंदा की जनसभा में अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर, नालंदा एवं हरनौत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही एनडीए प्रत्याशियों के वोट मांगेंगे।
राजद पर बोला जाेरदार हमला
केंद्रीय गृह मंत्री का दो दिनों में लगातार बिहार का दौरा होगा। शुक्रवार के बाद वे शनिवार को भी बिहार में होंगे। शुक्रवार को बक्सर और गोपालगंज में सभाएं की। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जंगलराज की ओर बढ़ने की बात कहते हुए हमला बोला। इसी के साथ छठी मइया से बिहार में जंगलराज की वापसी नहीं हो, इसका आशीर्वाद भी मांगा। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही कर सकती है। अपने संबोधन में उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मिशन बिहार की शुरुआत कर चुके हैं। बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों व मंत्रियों की सभाएं भी लगातार हो रही हैं। कई राज्यों के सांसद-विधायक भी बिहार में अलग-अलग जगहों पर सभाएं कर एनडीए के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं।
