Bihar Assembly Elections 2025: बिहार के मतदाताओं को साधेंगे शाह, कल करेंगे तीन रैलियां

राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की शनिवार को तीन जनसभाएं होंगी। शाह तीन जिले खगड़िया, मुंगेर एवं नालंदा के 12 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। शाह की पहली सभा खगड़िया जिले जननायक कर्पूरी ठाकुर मैदान खगड़िया में होगी। यहां की जनसभा में अलौली, खगड़िया, बेलदौर एवं परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लोगों से शाह एनडीए प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करेंगे।

मुंगेर के नौवागढ़ी खेल मैदान में होगी सभा इसके उपरांत मुंगेर जिले के नौवागढ़ी खेल मैदान में आयोजित इस सभा में वे मुंगेर, जमालपुर, तारापुर एवं सूर्यगढ़ा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। पूरा संगठन इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटा है। तीसरी जनसभा नालंदा जिले के श्रम कल्याण मैदान, नालंदा में होगी। नालंदा की जनसभा में अस्थावां, बिहारशरीफ, राजगीर, नालंदा एवं हरनौत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही एनडीए प्रत्याशियों के वोट मांगेंगे।