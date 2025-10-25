कंफर्म है, पीएम मोदी छठ के तुरंत बाद 30 अक्तूबर को मुजफ्फरपुर में करेंगे चुनावी सभा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में छठ के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने दूसरे बिहार दौरे के क्रम में मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. दिलीप जायसवाल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 30 अक्तूबर 2025 को पीएम की मुजफ्फरपुर के बाद छपरा में चुनावी सभा होगी दिलीप जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री 30 अक्टूबर को ठीक छठ पूजा के बाद फिर बिहार आ रहे हैं। सबसे पहले मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में उनका कार्यक्रम होगा। इसके बाद फिर छपरा में उनका कार्यक्रम होगा। इन दो जगह के कार्यक्रम के बाद फिर उनका कार्यक्रम लगातार नवंबर माह में होगा। अभी मुजफ्फरपुर और छपरा में 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं।"

एनडीए के संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं होने पर आरजेडी की ओर से उठाए जा रहे सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है। अब विपक्ष के पास केवल अफवाह फैलाने, झूठे वादे करने और किसी तरह से बिहार की जनता और मतदाता को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं है।

वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को एसएसपी सुशील कुमार, सिटी एसपी कोटा किरण कुमार समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी मोतीपुर के महमदपुर बलमी स्थित चीनी मील के मैदान परिसर का निरीक्षण किया।

इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। मैदान की साफ-सफाई का भी आकलन किया गया। देखा गया कि चारों ओर से बड़ी-बड़ी झाड़ियां उग आई है। अगर यहां पर कार्यक्रम होगा तो साफ-सफाई का कार्य शुरू करना होगा। चारों तरफ से मजबूत बैरिकेडिंग भी करानी पड़ेगी। कहां-कहां प्रवेश द्वार बनेगा, बैरिकेडिंग लगेगा और ड्राप गेट बनाया जाएगा। इसका आकलन किया गया। इसके अलावा मंच और दर्शक दीर्घा के लिए भी स्थल चिह्नित करने पर चर्चा की गई है। आसपास के मकानों का भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से जायजा लिया गया। ताकि चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती की जा सके।

सभी बिंदुओं पर निरीक्षण करने के बाद पदाधिकारी वहां से लौट गए। हालांकि अभी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन इसी माह उनके आने की संभावना है। इसे लेकर सभी स्तरों पर तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है।