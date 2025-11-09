राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Assembly Elections 2025: विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे एवं अंतिम चरण में 20 जिलों के 122 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर रविवार की शाम थम गया। इसके साथ ही चुनाव मैदान से दलों के स्टार प्रचारक बाहर हो गए। चुनावी सभाएं, रैली एवं रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। अब दूसरे चरण के लिए मंगलवार को सुबह सात बजे से मतदान आरंभ होगा।

इससे पहले सोमवार को प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से विजयी बनाने की अपील करेंगे।दूसरे चरण में 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग इनमें 1,95,44,041 पुरुष एवं 1,74,68,572 महिला मतदाता हैं। दूसरे चरण में 1302 प्रत्याशियों में 136 महिला एवं 1165 पुरुष एवं एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी हैं। कुल 45,399 बूथ स्थापित किए गए हैं जिसमें 40073 ग्रामीण और 5326 शहरी क्षेत्रों में हैं। नए मतदाता 5,28,954 हैं।दूसरे चरण में क्षेत्रफल में सबसे छोटा भागलपुर विधानसभा क्षेत्र (23.887 वर्ग किमी) है तो सबसे बड़ा चैनपुर (1814.15 वर्ग किमी) वाला विधानसभा है।

इसी तरह से सबसे कम 247574 मतदाता मखदुमपुर में हैं तो सबसे अधिक 367667 मतदाता हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं। दूसरे चरण में 595 बूथ महिलाओं द्वारा तो 91 बूथ दिव्यांग जन संभालेंगे। दूसरे चरण में 316 माडल बूथ बनाए गए हैं। गये हैं। औसतन हर बूथ पर 815 मतदाता है। 63 हजार 373 सेवा मतदाता दूसरे चरण में हैं चिह्नित किए गए हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु के 6,255 दूसरे चरण में मतदान करेंगे।

सर्वाधिक 22 प्रत्याशी चैनपुर, सासाराम एवं गया टाउन सीट पर हैं। वहीं, सबसे कम पांच-पांच प्रत्याशी लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज एवं बनमनखी में हैं। इन जिलों में होगा मतदान दूसरे चरण में पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा एवं जमुई जिले में स्थिति शेष विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाना है

दूसरे चरण में ये दिग्गज हैं मैदान में एनडीए की ओर से दो पूर्व उप मुख्यमंत्री (तार किशोर प्रसाद एवं रेणु देवी) के अतिरिक्त कई मंत्री चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे हैं। इसमें झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, धमदाहा से लेशी सिंह, छातापुर से नीरज कुमार बबलू, गया टाउन से प्रेम कुमार, चकाई से मंत्री सुमित कुमार सिंह, अमरपुर से जयंत राज, चैनपुर से जमां खान, फुलपरास से शीला मंडल, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान का नाम सम्मिलित है।

वहीं, महागठबंधन की ओर से दिग्गज चेहरे में सिकंदरा से राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी , कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान एवं भाकपा (माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम मैदान हैं।

इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय कम दूसरे चरण में सर्वाधिक संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों एवं बूथ की पहचान की गई है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के सात बूथ पर मतदान अपराह्न तीन बजे तक एवं 354 बूथ पर चार बजे तक होगा।