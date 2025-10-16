Bihar Election Candidate List 2025: मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते सुरेश शर्मा! चल रहीं कई चर्चाएं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BJP candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, BJP candidate list: पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा मुजफ्फरपुर विधानसभा से निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। भाजपा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम नहीं होने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं। हालांकि उनके छोटे पुत्र संजीव कुमार ने भी इस विधानसभा से नाजिर रसीद कटवाई थी। पहले माना जा रहा था कि वह मैदान में उतरेंगे। अब सुरेश शर्मा के मैदान में उतरने की बात कही जा रही है।

सुरेश शर्मा भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। उनकी साफ-सुथरी छवि और संगठन में मजबूत पकड़ के कारण वे पार्टी में एक प्रभावशाली नेता माने जाते हैं।इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया है और रंजन कुमार को मुजफ्फरपुर नगर सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है।

पहले से थी आशंका पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि उन्हें टिकट कटने की पहले से आशंका थी। शायद यही वजह रही कि टिकट की घोषणा से पहले ही उनके पुत्र ने नाजिर रसीद कटवा ली थी।

बुधवार को भाजपा की ओर से दूसरी सूची जारी होने से ठीक पहले प्रदेश कार्यालय में सुरेश शर्मा के समर्थक जिस तरह से धरने पर बैठ गए। इसको देखते यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सुरेश शर्मा को टिकट कटने की आशंका पहले से थी।

शहर के राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है कि सुरेश शर्मा निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सोशल मीडिया पर इसके बारे में बातें की जा रही हैं। पहली सूची जारी होने के समय मुजफ्फरपुर सीट की घोषणा नहीं होने से नाराज होकर वर्तमान दो अध्यक्षों ने अपना पद छोड़ने की बात भी लोग कर रहे हैं।