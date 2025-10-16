Bihar Election Candidate List 2025: भाजपा से कटा टिकट, पारू से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे अशोक सिंह

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BJP candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, BJP candidate list: पारू से वर्तमान भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह ने सरैया में अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इसमें गठबंधन में सीटिंग सीट रालोमो को देने और उसके बाद उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। इसके बाद निर्दलीय चुनाव में जाने की घोषणा की।

बैठक में उपस्थित लोगों ने पारू से निर्दलीय चुनाव लड़ने का सुझाव उन्हें दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने 17 अक्टूबर को नामांकन करने की घोषणा की। इस बैठक में किसान चाची राज कुमारी देवी, प्रमुख पति अशोक कुमार पासवान, उप प्रमुख तारकेश्वर चौधरी गणेश शर्मा आदि मौजूद थे।

अशोक कुमार सिंह वर्तमान में पारू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से संबंधित हैं। उन्होंने पारू सीट से चार बार चुनाव जीता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो अशोक कुमार सिंह ने 60.11 प्रतिशत यानी 77,392 वोट हासिल किए थे।