    Bihar Election Candidate List 2025: राजद ने रितु जायसवाल को किया बेटिकट, दिलीप राय कहीं के नहीं रहे

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:08 AM (IST)

    Bihar Election Candidate List 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजद में टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष है। रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिला है, जिससे उनके समर्थक नाराज हैं। दिलीप राय अब किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है। राजद नेतृत्व टिकट बंटवारे पर मंथन कर रहा है ताकि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। RJD candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, RJD candidate list: काफी उहापोह के बाद आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी।

    इसमें उसने जिले की दो विधानसभा सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। वहीं राजद से रुन्नीसैदपुर के लिए टिकट की चाह रखने वाले सुरसंड के जदयू विधायक दिलीप राय कहीं के नहीं रहे। इस बार दोनों ही पार्टियों ने उन्हें किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं बनाया है।

    वे सुरसंड से जनता दल यू के विधायक रहने के बावजूद रुन्नीसैदपुर से राजद का टिकट पाने को लेकर आश्वस्त थे और वे रुन्नीसैदपुर में खुद को राजद का संभावित प्रत्याशी मानकर क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे।

    वहीं 29 रून्नीसैदपुर में पूर्व विधायक मंगीता देवी समेत सभी दावेदारों को दरकिनार करते हुए सीतामढ़ी के प्रखंड प्रमुख चंदन यादव को मैदान में उतारा है। वहीं 25 परिहार विधानसभा सीट से इस बार पिछले बार के चुनाव में रनर रहीं राजद महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल को इस बार बेटिकट कर दिया है।
    उनकी जगह नए चेहरे के रूप में डा. स्मिता पूर्वे को मैदान में उतारा है। स्मिता पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे की बहू हैं। वहीं 28 सीतामढ़ी और 26 सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्ष के रनर रहे क्रमशः सुनील कुमार कुशवाहा और अबु दोजाना पर दूसरी बार भरोसा जताया है।

    इसके अतिरिक्त 30 बेलसंड से विधायक संजय गुप्ता और 27 बाजपट्टी से विधायक मुकेश कुमार यादव को एक बार फिर टिकट थमाया है।