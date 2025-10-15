Bihar Election Candidate List 2025: मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार पर भाजपा ने जताया भरोसा

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। BJP candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, BJP candidate list: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 12 उम्मीदवारों को स्थान दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तमाम अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए भाजपा ने मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट से पूर्व जिला अध्यक्ष रंजन कुमार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कहा तो यह जा रहा है कि पहली सूची में ही उनका नाम था, लेकिन किसी कारणवश अंतिम समय में नाम रोक दिया गया।