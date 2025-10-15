Bihar Election Candidate List 2025: राजू तिवारी को गोविंदगंज से लोजपा (रामविलास) का टिकट

डिजिटल डेस्क, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)।LJPR candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, LJPR candidate list: राजू तिवारी को लोजपा (रामविलास) ने गोविंदगंज सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं।

उन्हें चिराग पासवान ने गोविंदगंज सीट से टिकट दिया है। यह सीट पहले भाजपा के पास थी और सुनील मणी तिवारी विधायक थे, लेकिन सीट बंटवारे में यह सीट लोजपा (रामविलास) के हिस्से में आई है।गोविंदगंज विधानसभा सीट वर्तमान में भाजपा के पास थी।