Bihar Election Candidate List 2025: जदयू ने रुन्नीसैदपुर में पंकज पर जताया भरोसा, सुरसंड में नया चेहरा
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जदयू ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। रुन्नीसैदपुर से पंकज मिश्रा को फिर मौका मिला है, वहीं सुरसंड में पार्टी एक नए चेहरे को उतारने की तैयारी में है। जदयू को दोनों क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। JDU candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, JDU candidate list: जनता दल यूनाइटेड ने जिले की दो विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रुन्नीसदैपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने अपने विधायक पंकज मिश्रा पर इस बार भी भरोसा जताया है। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से टिकट सौंपा।
वहीं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र से इस बार नये चेहरे के रूप में प्रो नागेन्द्र राउत को टिकट दिया है। वे मान्यता प्राप्त जेएलएनएम कालेज नवाही सुरसंड में राजनीति शास्त्र के व्याख्याता हैं। वे जेपी सेनानी भी रहे हैं। जदयू तकनीकी प्रकोष्ठ व अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की पहली लिस्ट। #Bihar #JDU #JanataDalUnited #BiharElections pic.twitter.com/9vc2RL9QQI— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 15, 2025
