Bihar Election Candidate List 2025: जदयू ने रुन्नीसैदपुर में पंकज पर जताया भरोसा, सुरसंड में नया चेहरा

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। JDU candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, JDU candidate list: जनता दल यूनाइटेड ने जिले की दो विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रुन्नीसदैपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने अपने विधायक पंकज मिश्रा पर इस बार भी भरोसा जताया है। उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से टिकट सौंपा।