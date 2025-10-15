Language
    Bihar Election Candidate List 2025: साहेबगंज सीट से भाजपा रिकार्ड बनाने में सफल होगी?

    By Pramod Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    BJP Candidate List : साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में राजू कुमार सिंह और राम विचार राय चार-चार बार विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में 59.31% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक थी। 1952 में कांग्रेस के ब्रज नंदन प्रसाद सिंह ने पहली बार यहाँ से जीत दर्ज की थी। 2020 में राजू कुमार सिंह वीआईपी के टिकट पर जीते, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए हैं और 2025 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।

    \प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर। जिले के पश्चिमी क्षेत्र स्थित साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र साहेबगंज नगर परिषद के अलावा यहां के सभी पंचायतों एवं पारू के 24 पंचायतों के मिलने से बना है। चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला यह क्षेत्र एक दशक पहले तक नक्सल प्रभावित था।

    कुल 2.99 लाख मतदाताओं वाले इस विधानसभा में 1.59 पुरुष एवं 1.40 लाख महिला है।पिछले चुनाव में यहां 59.31 प्रतिशत कुल मतदान हुआ था। महिलाओं (66.32) ने पुरुषों (53.11) की तुलना में 13.21 प्रतिशत अधिक मतदान किया था।


    साहेबगंज विधानसभा के इतिहास की बात करे तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी और पहली बार 1952 में हुए चुनाव में कांग्रेस के ब्रज नंदन प्रसाद सिंह यहां से जीते थे। लेकिन 1951 की जनगणना के आधार पर 1957 के चुनाव में इसे चुनावी नक्शे से हटा दिया गया जिसके कारण चुनाव नहीं हुए।

    लेकिन 1961 की जनगणना के बाद 1962 में साहेबगंज विधानसभा को फिर से बहाल कर दिया गया। तब से लेकर अब तक यहां 17 बार चुनाव हो चुके हैं, जिसमें एक उपचुनाव (1982) भी शामिल है।


    पिछले विधानसभा चुनावों की बात करे तो राम विचार राय चार बार, वर्ष 1990 एवं 1995 में जदयू एवं 2000 एवं 2015 में राजद के टिकट पर जीते थे। जबकि राजू कुमार सिंह भी यहां से चार बार जीत चुके है।

    पहली बार उन्होंने फरवरी 2005 के चुनाव में लोजपा के टिकट पर जीत हासिल की। उसके बाद अक्टूबर 2005 एवं 2010 में जदयू एवं पिछले चुनाव में वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीते थे।

    लेकिन वीआईपी के एनडीए से अलग होने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। इस बार वह भाजपा के टिकट पर रिकार्ड बनाने के लिए चुनावी मैदान में है। यदि उनकी जीत होती है तो वह सबसे अधिक साहेबगंज का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक बनेंगे।

    इतना नहीं उनकी जीत होने पर यहां से भाजपा का खाता खुलेगा। आजादी के बाद इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। लेकिन 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी की लहर के बावजूद यहां से सीपीएम उम्मीदवार भाग्य नारायण राय ने जीत हासिल की।

    कांग्रेस पार्टी को अंतिम बार वर्ष 1985 में यहां से शिवशरण सिंह ने जीत दिलाई थी। यहां से भाजपा का उम्मीदवार कभी जीत हासिल नहीं कर सका।

    पिछले चुनाव की बात करे तो वीआईपी उम्मीदवार के रूप में राजू कुमार सिंह ने 81,203 वोट हासिल किए और राजद के राम विचार राय को 15,333 वोटों से हराया। 2024 के लोकसभा चुनावों में लोजपा की वीणा देवी ने साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से 4,504 वोटों की बढ़त हासिल की।

    साहेबगंज विधानसभा के मतदाता

    2025

    • कुल आबादी - 2,99,655
    • महिला - 1,40,104
    • पुरुष - 1,59,544

     

    2020

    • कुल आबादी - 3,03,781
    • महिला - 1,40,517
    • पुरुष - 1,63,252
    • मतदान प्रतिशत - 59.31

    2015

    • कुल मतदाता - 2,77,473
    • महिला - 1,27,460
    • पुरुष - 1,49,998

    साहेबगंज विधानसभा की अबतक की तस्वीर

    • 1962 नवल किशोर प्र. सिंह (22778) कांग्रेस - शिवशरण सिंह (22193) पीएसपी
    • 1967 नवल किशोर प्र. सिंह (30555) कांग्रेस - एसकेपी सिंह (14182) एसएसपी
    • 1969 - यदुनंदन सिंह (32073) निर्दलीय - युगल किशोरी सिन्हा (26838) कांग्रेस
    • 1972 - शिवशरण सिंह (21961) कांग्रेस - भाग्य नारायण राय (17260) सीपीएम
    • 1977 - भाग्य नारायण राय (28796) सीपीएम - शिव शरण सिंह (12412) कांग्रेस
    • 1980 - नवल किशोर सिंह (28316) कांग्रेस यू - भाग्य नारायण राय (23686) सीपीएम
    • 1982 उपचुनाव शिवशरण सिंह (29973) कांग्रेस - कृष्णा कुमारी सिन्हा (20982) निर्दलीय
    • 1985 - शिवशरण सिंह (36932) कांग्रेस - कृष्णा कुमारी सिन्हा (36116) एलकेडी
    • 1990 - राम विचार राय (52599) जनता दल - महाचंद्र प्रसाद सिंह (44551) कांग्रेस
    • 1995 - राम विचार राय (55807) जनता दल - महाचंद्र प्रसाद सिंह (26529) कांग्रेस
    • 2000 - राम विचार राय (76235) आरजेडी - नरेंद्र प्रसाद सिंह (35872) बीपीएसई
    • 2005 फरवरी - राजू कुमार सिंह (45474) लोजपा - राम विचार राय (32874) आरजेडी
    • 2005 अक्टूबर - राजू कुमार सिंह (47591) जदयू - राम विचार राय (42323) आरजेडी
    • 2010 - राजू कुमार सिंह (46606) जदयू - राम विचार राय (41690) आरजेडी
    • 2015 - राम विचार राय (70583) राजद - राजू कुमार सिंह (59923) बीजेपी
    • 2020 - राजू कुमार सिंह (81203) वीआईपी - राम विचार राय (65870) आजेडी