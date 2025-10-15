Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Election Candidate List 2025: बीरेंद्र कुमार समस्तीपुर की रोसड़ा सीट से होंगे भाजपा प्रत्याशी

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    BJP Candidate List: बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से बीरेंद्र कुमार को भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। बीरेंद्र कुमार की उम्मीदवारी के साथ, रोसड़ा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अन्य दलों के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    डिजिटल डेस्क, समस्तीपुर। BJP candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025,  BJP candidate list: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके तहत 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। समस्तीपुर की रोसड़ा सुरक्षित सीट से भाजपा ने निवर्तमान विधायक बीरेंद्र कुमार पर ही भरोसा जताया है।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीरेंद्र कुमार को भाजपा ने लगातार दूसरी बार मौका दिया था। रोचक यह है कि जब पहली सूची में रोसड़ा की घोषणा नहीं की गई तो राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोड़ कर ली कि यह सीट लोजपा के खाते में जा सकती है।

    हालांकि जदयू के बाद भाजपा ने भी अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए इस तरह की अनिश्चितता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़े को देखें तो बीरेंद्र कुमार को 87,163 वोट मिले थी।

    मत प्रतिशत की बात करें तो 54.92% वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नागेंद्र कुमार विकल को हराया था। उन्हें 51,419 वोट मिले थे। 35,744 वोट के अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।