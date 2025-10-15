Bihar Election Candidate List 2025: बीरेंद्र कुमार समस्तीपुर की रोसड़ा सीट से होंगे भाजपा प्रत्याशी

डिजिटल डेस्क, समस्तीपुर। BJP candidate list for Bihar election 2025 / Bihar Chunav 2025, BJP candidate list: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इसके तहत 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। समस्तीपुर की रोसड़ा सुरक्षित सीट से भाजपा ने निवर्तमान विधायक बीरेंद्र कुमार पर ही भरोसा जताया है।

बीरेंद्र कुमार को भाजपा ने लगातार दूसरी बार मौका दिया था। रोचक यह है कि जब पहली सूची में रोसड़ा की घोषणा नहीं की गई तो राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा जोड़ कर ली कि यह सीट लोजपा के खाते में जा सकती है।



हालांकि जदयू के बाद भाजपा ने भी अपनी दूसरी सूची जारी करते हुए इस तरह की अनिश्चितता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़े को देखें तो बीरेंद्र कुमार को 87,163 वोट मिले थी।