Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रोहतास में चुनावी घमासान: अंतिम दिन 74 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, सबसे ज्यादा इस सीट से भरे गए पर्चे

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 11:52 PM (IST)

    बिहार चुनाव के लिए रोहतास में नामांकन के अंतिम दिन 74 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया। सबसे ज्यादा नामांकन डेहरी विधानसभा क्षेत्र से हुए। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025

    जागरण  संवाददाता, सासाराम/रोहतास। नामांकन करने वालो मे कांग्रेस के टिकट पर करगहर से निवर्तमान विधायक संतोष कुमार मिश्र, सासाराम से राजद के सत्येन्द्र साह, जसुपा से विनय कुमार सिंह, आप से मो अरमान, डेहरी से राजद के गुड्डू चदवंशी, दिनारा से राजेश यादव प्रमुख रूप से शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं फिल्म स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिह काराकाट तथा पूर्व मंत्री व जदयू नेता जयकुमार सिंह ने दिनारा एवं सासाराम नगर निगम सासाराम की मेयर काजल कुमारी के देवर विवेक कुमार उर्फ डब्लू ने सासाराम से निर्दलीय परचा भरा।

    इसके अलावा अन्य छेतरीय दलों व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप मे भी लोगों ने नामांकन किया है। अंतिम दिन होने के कारण समाहरणालय के डेहरी, सासाराम व डेहरी के अनुमंडल कार्यालय परिसर मे पूरे दिन गहमा-गहमी रही।

    एक सप्ताह चले नामांकन मे जिले मे 119 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। चेनारी सुरक्षित से 19, सासाराम से 25, करगहर से 13, दिनारा से 15, नोखाा से 11, डेहरी से 21 व काराकाट से 15 नामांकन किया गया है। मंगलवार से नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। जबकि 23 को नाम वापसी के बाद अभ्यर्थी को चुनाव चिन्ह बांटा जाएगा।

    नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा की आशीर्वाद सभा

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत करगहर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने सोमवार को नामांकन दाखिल किया। उन्होंने समर्थकों के साथ सासाराम अनुमंडल कार्यालय परिसर में बने नामांकन केंद्र पर पहुंचकर पर्चा भरा।

    नामांकन के बाद सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से नामांकन सह आशीर्वाद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। सभा में उत्साह का माहौल देखने को मिला।

    सभा को संबोधित करते हुए संतोष मिश्रा ने कहा कि वे करगहर विधानसभा की जनता के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इस बार महागठबंधन को मौका देकर प्रदेश में नया परिवर्तन लाएगी।

    सभा को सांसद मनोज राम ने संबोधित करते हुए एनडीए पर हमला बोला। महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के करगहर विधानसभा के उम्मीदवार संतोष मिश्रा समेत सभी को जिताने की अपील की।‌ कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और महागठबंधन के घटक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

    सभा स्थल पर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे। संतोष मिश्रा के नामांकन और सभा के साथ ही करगहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है।