Bihar Voter List: बिहारशरीफ के 22.34 लाख मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों का भाग्य, 56423 नए वोटर जुड़े
बिहारशरीफ से राजेश सिंह के अनुसार 2025 के विधानसभा चुनाव में 22 लाख 33 हजार 999 मतदाता प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे। पुनरीक्षण के बाद 56 हजार से अधिक मतदाता बढ़े हैं जिनमें युवा महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। जिले में पुरुष मतदाताओं की संख्या 11 लाख 77 हजार 411 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10 लाख 56 हजार 535 है।
राजेश सिंह, बिहारशरीफ। वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले भावी प्रत्याशियों को जीत का सेहरा पहनाने में 22 लाख 33 हजार 999 मतदाताओं की अहम भूमिका रहेगी। मतदाता गहन पुनरीक्षण के पहले वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या 38 लाख 34 हजार 212 था।
वहीं 21 लाख 77 हजार 576 मतदाता पहले थे। इस तरह अब पुनरीक्षण के बाद 56 हजार 423 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।
पहले जिले में पुरुष मतदाता 11 लाख 46 हजार 356, महिला मतदाता 10 लाख 30 हजार 586 तथा थर्ड जेंडर मतदाता 57 थे। वहीं 18-19 वर्ष आयु वर्ग के पहली बार वोटर बने 33 हजार 323 मतदाता रहे।
इसमें पुरुष 21 हजार 111 तथा महिला 12 हजार 211 व थर्ड जेंडर मात्र एक मतदाता है। वहीं पीडब्लूडीएस मतदाता 21 हजार 247 तथा 85 वर्ष आयु से उपर के मतदाता 19 हजार 789 हैं। इसमें 85 वर्ष से ऊपर आयु के 8974 पुरुष तथा 10 हजार 823 महिला मतदाता हैं।
बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के उपरांत जो मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है उसमें 30 हजार 476 पुरुष व 25 हजार 949 महिलाएं मतदाता शामिल हैं।
कुल जिले के 22 लाख 33 हजार 999 मतदाता हैं उसमें 11 लाख 77 हजार 411 पुरुष, 10 लाख 56 हजार 535 महिलाएं व 53 अन्य वोटर शामिल हैं।
विधानसभा वार मतदाताओं की संख्या
- 171 अस्थावां विस क्षेत्र: कुल मतदाता 3,01,833 है इसमें पुरुष मतदाता 1,59,726, महिला 1,42,100 तथा अन्य मतदाता सात है।
- 172 बिहारशरीफ विस क्षेत्र: कुल मतदाता 3,88,095 है। उसमें पुरुष मतदाता 2,02,407, महिला मतदाता 1,85,670 व अन्य मतदाता 18 हैं।
- 173 राजगीर विस क्षेत्र: कुल मतदाता 2,98,030 है। उसमें पुरुष 1,56,679 व महिला मतदाता 1,41,346 व अन्य पांच मतदाता हैं।
- 174 इस्लामपुर विस क्षेत्र: कुल मतदाता 3,00,911 है, इसमें पुरुष 1,60,146 व महिला 1,40,762 तथा अन्य तीन मतदाता हैं।
- 175 हिलसा विस क्षेत्र: कुल मतदाता 3,03,198 है। इसमें पुरुष 1,59,535 व महिला 1,43,658 व अन्य मतदाता पांच है।
- 176 नालंदा विस क्षेत्र: कुल मतदाता 3,23,961 है। इसमें पुरुष 1,70,995, महिला 1,52,957 व अन्य मतदाता 09 है।
- 177 हरनौत विस क्षेत्र: कुल मतदाता 3,17,971 है। इसमें पुरुष मतदाता 1,67,923 व महिला मतदाता 1,50,042 तथा अन्य मतदाता छह है।
