Bihar Voter List: बिहारशरीफ के 22.34 लाख मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों का भाग्य, 56423 नए वोटर जुड़े

राजेश सिंह, बिहारशरीफ। वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले भावी प्रत्याशियों को जीत का सेहरा पहनाने में 22 लाख 33 हजार 999 मतदाताओं की अहम भूमिका रहेगी। मतदाता गहन पुनरीक्षण के पहले वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या 38 लाख 34 हजार 212 था।

वहीं 21 लाख 77 हजार 576 मतदाता पहले थे। इस तरह अब पुनरीक्षण के बाद 56 हजार 423 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।

पहले जिले में पुरुष मतदाता 11 लाख 46 हजार 356, महिला मतदाता 10 लाख 30 हजार 586 तथा थर्ड जेंडर मतदाता 57 थे। वहीं 18-19 वर्ष आयु वर्ग के पहली बार वोटर बने 33 हजार 323 मतदाता रहे।

इसमें पुरुष 21 हजार 111 तथा महिला 12 हजार 211 व थर्ड जेंडर मात्र एक मतदाता है। वहीं पीडब्लूडीएस मतदाता 21 हजार 247 तथा 85 वर्ष आयु से उपर के मतदाता 19 हजार 789 हैं। इसमें 85 वर्ष से ऊपर आयु के 8974 पुरुष तथा 10 हजार 823 महिला मतदाता हैं।