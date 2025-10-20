Bihar Election: आज नामांकन का आखिरी दिन, 21 अक्टूबर को प्रपत्रों की जांच, 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी ले सकेंगे नाम वापस

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सोमवार को नामांकन कराने की अंतिम तारीख है। कहलगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा, जन सुराज के मंजर आलम व निर्दलीय पवन यादव नामांकन करेंगे। साथ ही कुछ और निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन करने की संभावना है। बिहपुर विधानसभा से वीआइपी प्रत्याशी अर्पणा कुमारी नामांकन करेगी। यहां से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन करने की संभावना है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के वीआइपी प्रत्याशी प्रेमसागर उर्फ डब्लू यादव नामांकन करेंगे। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चंदन कुमार सिन्हा नामांकन करा सकते हैं। पीरपैंती से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी पूर्व विधायक रामविलास पासवान नामांकन करेंगे। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी के नामांकन करने की संभावना है। 21 अक्टूबर नामांकन पत्रों संवीक्षा की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है।

प्रवीण कुशवाहा आज दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। जिछो स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद क्षेत्र के रवाना होंगे। इससे पहले रविवार को सभी प्रखंडों के गांव-गांव में अपने नामांकन का निमंत्रण देने प्रवीण सिंह कुशवाहा पहुंचे। प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि टिकट मिलना जनता की जीत है।