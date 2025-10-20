Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Election: आज नामांकन का आखिरी दिन, 21 अक्टूबर को प्रपत्रों की जांच, 23 अक्टूबर तक प्रत्याशी ले सकेंगे नाम वापस

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:02 AM (IST)

    Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। भागलपुर जिले में सोमवार को उम्मीदवारों के नामांकन कराने की अंतिम तारीख है। कहलगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा, जन सुराज के उम्मीदवार मंजर आलम व निर्दलीय प्रत्याशी पवन यादव नामांकन करेंगे। इसके साथ ही कुछ और निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन करने की भी संभावना है। बिहपुर विधानसभा से वीआइपी प्रत्याशी अर्पणा कुमारी अपना नामांकन करेंगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सोमवार को नामांकन कराने की अंतिम तारीख है। कहलगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा, जन सुराज के मंजर आलम व निर्दलीय पवन यादव नामांकन करेंगे। साथ ही कुछ और निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन करने की संभावना है। बिहपुर विधानसभा से वीआइपी प्रत्याशी अर्पणा कुमारी नामांकन करेगी। यहां से कुछ निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन करने की संभावना है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के वीआइपी प्रत्याशी प्रेमसागर उर्फ डब्लू यादव नामांकन करेंगे। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चंदन कुमार सिन्हा नामांकन करा सकते हैं। पीरपैंती से महागठबंधन के राजद प्रत्याशी पूर्व विधायक रामविलास पासवान नामांकन करेंगे। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी के नामांकन करने की संभावना है। 21 अक्टूबर नामांकन पत्रों संवीक्षा की जाएगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रवीण कुशवाहा आज दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा

    कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। जिछो स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद क्षेत्र के रवाना होंगे। इससे पहले रविवार को सभी प्रखंडों के गांव-गांव में अपने नामांकन का निमंत्रण देने प्रवीण सिंह कुशवाहा पहुंचे। प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि टिकट मिलना जनता की जीत है। 

    कहलगांव से कांग्रेस, जन सुराज के प्रत्याशी और पवन यादव करेंगे नामांकन, पीरपैंती से राजद प्रत्याशी भरेंगे पर्चा

    नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा, जन सुराज पार्टी से मंजर आलम, निर्दलीय से विधायक पवन कुमार यादव एवं अन्य निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन करेंगे। पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रामविलास पासवान एवं निर्दलीय उम्मीदवार नामांकन करेंगे।सोमवार को दोनों विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने के लिए भीड़ लगी रहेगी।कांग्रेस का नामांकन जुलूस एसएसवी कालेज मैदान से निकलेगी।सभा भी होगी।सासंद पप्पू यादव के आने की सूचना है।विधायक पवन कुमार यादव का नामांकन जुलूस शारदा पाठशाला मैदान से निकलेगी। 