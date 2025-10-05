Language
    जोन व सुपर जोन से होगी मतदान केंद्रों की निगरानी, चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों की पहचान शुरू

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    गोपालगंज में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को प्रशासनिक स्तर पर तेज़ कर दिया गया है। सभी 14 प्रखंडों को सुपर जोन और अनुमंडलों को जोन बनाकर निगरानी की जाएगी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। गश्ती दल और फ्लाइंग स्क्वायड भी तैनात किए जाएंगे। चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और संवेदनशील बूथों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। प्रशासनिक स्तर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कर्मियों तक की तैनाती को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी 14 प्रखंड को सुपर जोन बनाया जाएगा।

    इसके अलावा दोनों अनुमंडलों को जोन बनाया जाएगा। जोन व सुपर जोन से सभी मतदान केंद्रों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए जोनल व सुपर जोनल दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी।

    14 प्रखंडों को बनाया जाएगा सुपर जोन

    प्रशासनिक स्तर पर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों व पुलिस कर्मियों की तैनाती के अलावा मतदान कर्मियों की दरकार को लेकर मंथन प्रारंभ कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए दोनों अनुमंडलों में जोन तथा सभी चौदह प्रखंड में सुपर जोन गठित किया जाएगा।

    इसके अलावा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर नजर रखने के लिए 243 सेक्टर का गठन किया गया है। विभागीय स्तर पर मतदान के दौरान तमाम मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए गश्ती दल टीम का गठन किया गया है।

    जो सभी 2373 मतदान केंद्रों की निगरानी रखेगी। अलावा इसके 18 फ्लाइंग स्क्वायड की टीम तथा 43 स्टेटिक सर्विलांस की टीमें भी चुनाव के दौरान कड़ी निगरानी रखेगी।

    तैयार किया जा रहा कम्युनिकेशन प्लान

    निर्वाचन विभाग ने सेक्टर पदाधिकारियों की तैनाती के साथ ही कम्यूनिकेशन प्लान बनाने का निर्देश जारी किया गया है। अलावा इसके सेक्टर क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, बीएलओ, विकास मित्र, पंचायत सचिव, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम कचहरी सचिव से संपर्क कर सेक्टर टीम गठित की जा रही है। अलावा इसके मतदान केंद्रों की मैपिग चार्ट बनाने सहित कई बिंदुओं पर सेक्टर पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

    बूथ पर शांति को लेकर जारी किए गए हैं दिशा निर्देश

    चुनाव के दौरान बूथों पर शांति बनाए रखने के लिए भी मंथन प्रारंभ कर दिया गया। इसके तहत जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्र के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान का कार्य अंतिम दौर में पहुंच गया है।

    चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों की पहचान का कार्य तेज

    आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में बाधा पहुंचाने वालों की पहचान के लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए सभी गांवों में लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। चिह्नित लोगों के विरुद्ध पुलिस को निरोधात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।

    इसके अलावा सेक्टर दंडाधिकारियों को भी ऐसे लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अपराधियों के विरुद्ध सीसीए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भी प्रस्ताव देने का निर्देश सभी थानों को दिया गया है।