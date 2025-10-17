Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'यहां आकर मैथिली केवल खड़ी हो जाएं...' एनडीए प्रत्याशियों में लगी होड़ को नित्यानंद ने किया उजागर

    By Mrityunjay BhardwajEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:33 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मैथिली की लोकप्रियता के कारण प्रत्याशियों में उन्हें अपने क्षेत्र में बुलाने की होड़ लगी है। उन्होंने बिहार के विकास में एनडीए सरकार की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

    prefferd source google
    Hero Image

    बेनीपुर में मैथिला ठाकुर के नामांकन सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने गायिका मैथिली ठाकुर को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने शुक्रवार को अलीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान आयोजित संभा को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नित्यानंद राय ने कहा है बिहार मैथिली को खोज रहा है। जबसे भाजपा में शामिल हुई हैं प्रत्याशियों ने कहा-बहन मैथिली को हमारे यहां एक दिन के लिए भेज दीजिए। किसी ने कहा-10 मिनट के लिए भेज दीजिए।

    किसी ने कहा, न समय मिले तो आकर हमारे यहां की भूमि पर खड़ी हो जाएं। अपना काम इससे ही हो जाएगा। विकासशील बिहार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए अलीनगर को भी विकसित होना पड़ेगा।

    यहां जो भी विकास हुआ है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है, दूसरे किसी ने नहीं किया है। वे शुक्रवार को बेनीपुर में अलीनगर की एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के नामांकन सह आशीर्वाद सभा को संबोधित कर रहे थे।