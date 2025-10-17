'यहां आकर मैथिली केवल खड़ी हो जाएं...' एनडीए प्रत्याशियों में लगी होड़ को नित्यानंद ने किया उजागर

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा ने गायिका मैथिली ठाकुर को भी अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने शुक्रवार को अलीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान आयोजित संभा को केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संबोधित किया।

नित्यानंद राय ने कहा है बिहार मैथिली को खोज रहा है। जबसे भाजपा में शामिल हुई हैं प्रत्याशियों ने कहा-बहन मैथिली को हमारे यहां एक दिन के लिए भेज दीजिए। किसी ने कहा-10 मिनट के लिए भेज दीजिए। किसी ने कहा, न समय मिले तो आकर हमारे यहां की भूमि पर खड़ी हो जाएं। अपना काम इससे ही हो जाएगा। विकासशील बिहार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए अलीनगर को भी विकसित होना पड़ेगा।