Bihar Election 2025 Live Update: पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन RJD को बड़ा झटका, चार बार के विधायक और पूर्व सांसद जन सुराज में शामिल
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के पहले चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन है। संभावना है कि सभी दलों के प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए आज पहले चरण के नामांकन का आठवां और आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है।
राजद नेता सरफराज आलम जन सुराज में शामिल हुए
पूर्व लोकसभा सांसद और बिहार के जोकीहाट से चार बार विधायक रहे सरफराज आलम गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए।
सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल: प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि,"अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने 10वीं कक्षा पास की है या नहीं..":