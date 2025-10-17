Bihar Election 2025 Live Update: पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन RJD को बड़ा झटका, चार बार के विधायक और पूर्व सांसद जन सुराज में शामिल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए आज पहले चरण के नामांकन का आठवां और आखिरी दिन है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज खत्म हो रहे पहले चरण के नामांकन से पहले आज सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है।





