Bihar Assembly Election 2025: चनपटिया में चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर खराब, एक घंटे से कर रहे इंतजार

जागरण संवाददाता, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। Bihar Election News: चनपटिया विधानसभा सीट पर एनडीए समर्थित भाजपा विधायक उमाकांत सिंह के चुनाव प्रचार में आए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर खराब हो गया है। 10:15 बजे चिराग पासवान चनपटिया के एफसीआई मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने विकास के साथ सुशासन की सरकार चुनने के लिए वोट की अपील की।

कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति कर रहा है।

जंगल राज की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं के साथ-साथ समाज के सभी वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम हो रहा है ।

महादलित और पिछड़ा समाज के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की उन्होंने चर्चा की। 11:10 बजे चुनावी सभा समाप्त हुई, उसके बाद वह लोगों का अभिवादन कर हेलीपैड पर गए तो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। अभी चुनावी सभा के मैदान में ही हुए बैठकर हेलीकॉप्टर ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं।