Bihar Chunav 2025: छोटे ओवैसी किशनगंज की अदालत में हुए पेश, PM Modi के खिलाफ लांघी थी मर्यादा, आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला
Bihar Chunav 2025: एआइएमआइएम प्रमुख असद्दुदीन आवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी (छोटे ओवैसी) गुरुवार को किशनगंज की अदालत में पेश हुए। छोटे ओवैसी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला दर्ज किया गया था। तब छोटे ओवैसी ने पीएम मोदी पर बोलते हुए भाषा की मर्यादा लांघ दी थी। इससे पहले भी छोटे आवैसी कई बार अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोर चुके हैं।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। Bihar Chunav 2025 आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआइएमआइएम) के विधायक और असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गुरुवार को किशनगंज न्यायालय में पेश हुए। यह पेशी 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में हुई। यह मामला उस समय के बीडीओ द्वारा दर्ज कराया गया था। अदालत में उपस्थित होकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया।
भाजपा ने सामान्य कार्यकर्ता वीणा को दिया टिकट
किशनगंज के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से एक साधारण कार्यकर्ता को भाजपा ने टिकट दिया है। वीणा देवी पार्टी की मंडल अध्यक्ष हैं। इनके पति लुधियाना में सिलाई-कटाई का कार्य करते हैं। ये राजवंशी समाज से आती हैं। कोचाधामन में हिंदू समुदाय में राजवंशी समाज की आबादी अधिक है। इनको टिकट मिलने से पार्टी को ऐसी उम्मीद है कि जिले के अन्य विधानसभा सीटों पर राजवंशी समाज का वोट एनडीए को मिल जाएगा।
