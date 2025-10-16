Bihar Election 2025: मंत्री केदार गुप्ता समेत 28 प्रत्याशियों ने किया नामांकन

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Elections 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को सर्वाधिक 28 प्रत्याशियों ने विभिन्न आरओ कार्यालयों में नामांकन किया। इसमें कुढ़नी से भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता, गायघाट से जदयू प्रत्याशी एवं वैशाली सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की पुत्री कोमल सिंह, औराई से भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद, सकरा से जदयू प्रत्याशी एवं विधायक अशोक चौधरी के पुत्र आदित्य कुमार और बोचहां से राजद प्रत्याशी अमर पासवान समेत अन्य शामिल हैं।

सर्वाधिक पांच-पांच प्रत्याशियों ने कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा से नामांकन किया। अब तक कुल 60 प्रत्याशियों ने अलग-अलग विधानसभा से नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। गुरुवार को सुबह 10 बजे से ही प्रत्याशी और उनके समर्थकों का आना शुरू हो गया था। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई थी।

मेन गेट पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से अंदर प्रवेश नहीं कर सके। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। इस दौरान नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की संख्या और भी बढ़ेगी।

इससे पूर्व गुरुवार को मुजफ्फरपुर क्लब में एनडीए और जनसुराज की ओर से जनसभा का भी आयोजन किया गया था। एनडीए की ओर से केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री डा. राजभूषण चौधरी निषाद और दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी समर्थन में पहुंचे थे।

160 सीट जीतने का किया दावा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने 160 सीटों पर जीतने का दावा किया। इसके लिए प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में विकास की हवा चल रही है। हर वर्ग और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने जनता से भी एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की।