Bihar Election 2025: मंत्री केदार गुप्ता समेत 28 प्रत्याशियों ने किया नामांकन
Bihar Assembly Elections 2025: मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 28 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिनमें केदार प्रसाद गुप्ता, कोमल सिंह और रमा निषाद शामिल हैं। सबसे अधिक नामांकन कुढ़नी और मुजफ्फरपुर से हुए। एनडीए की जनसभा में मनोज तिवारी ने 160 सीटें जीतने का दावा किया और एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Elections 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को सर्वाधिक 28 प्रत्याशियों ने विभिन्न आरओ कार्यालयों में नामांकन किया। इसमें कुढ़नी से भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता, गायघाट से जदयू प्रत्याशी एवं वैशाली सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की पुत्री कोमल सिंह, औराई से भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद, सकरा से जदयू प्रत्याशी एवं विधायक अशोक चौधरी के पुत्र आदित्य कुमार और बोचहां से राजद प्रत्याशी अमर पासवान समेत अन्य शामिल हैं।
सर्वाधिक पांच-पांच प्रत्याशियों ने कुढ़नी और मुजफ्फरपुर विधानसभा से नामांकन किया। अब तक कुल 60 प्रत्याशियों ने अलग-अलग विधानसभा से नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। गुरुवार को सुबह 10 बजे से ही प्रत्याशी और उनके समर्थकों का आना शुरू हो गया था। इसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई थी।
मेन गेट पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से अंदर प्रवेश नहीं कर सके। शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन है। इस दौरान नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की संख्या और भी बढ़ेगी।
इससे पूर्व गुरुवार को मुजफ्फरपुर क्लब में एनडीए और जनसुराज की ओर से जनसभा का भी आयोजन किया गया था। एनडीए की ओर से केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री डा. राजभूषण चौधरी निषाद और दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी समर्थन में पहुंचे थे।
160 सीट जीतने का किया दावा
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने 160 सीटों पर जीतने का दावा किया। इसके लिए प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि एनडीए की सरकार में बिहार में विकास की हवा चल रही है। हर वर्ग और हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उन्होंने जनता से भी एनडीए प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की।
इन प्रत्याशियों ने किया नामांकन
- कुढ़नी से भाजपा प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता ने किया नामांकन।
- औराई से पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद ने किया नामांकन।
- गायघाट से जदयू प्रत्याशी कोमल सिंह ने किया नामांकन।
- सकरा से जदयू प्रत्याशी आदित्य कुमार ने किया नामंकन।
- बोचहां से राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने किया नामांकन।
- सकरा से जनसुराज प्रत्याशी रेणू कुमारी उर्फ रेणू पासवान ने किया नामांकन।
- पारू से जनसुराज प्रत्याशी रंजना कुमारी ने किया नामांकन।
- गायघाट से बीएसपी से इशरत परवीन, जन सहमति पार्टी से कुणाल कुमार और जनसुराज से अशोक कुमार सिंह ने भरा पर्चा।
- मीनापुर से एसयूसीआइ के शिव कुमार यादव और निर्दलीय संतोष कुमार ने किया नामांकन।
- कुढ़नी से आलोक कुमार, प्रमोद कुमार शर्मा, संजीत कुमार झा और अखिलेश कुमार तिवारी ने निर्दलीय नामांकन किया।
- मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चंद्र भूषण प्रसाद, संजय कुमार, संजय कुमार, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से मनोज कुमार और बज्जिकांचल विकास पार्टी से अजय कुमार ने नामांकन किया।
- कांटी से निर्दलीय रंजीत कुमार उर्फ पिनाकी झा और सुरेश कुमार गुप्ता ने नामांकन किया।
- बरुराज से निर्दलीय राजेश कुमार साह ने नामांकन किया।
- पारू से बसपा से विजय कुमार ने नामांकन किया।
- साहेबगंज से जनसुराज से ठाकुर हरि किशोर सिंह, निर्दलीय रंजीत कुमार और मुकेश कुमार सिंह ने नामांकन किया।
