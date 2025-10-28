Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Chunav: बिहार का तेजस्‍वी प्रण, महागठबंधन ने जारी किया घोषणापत्र, जनता के लिए लुभावने वादों की झड़ी

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और शिक्षा-स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवाओं को रोजगार, किसानों की आय में वृद्धि, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने जनता से विकास का वादा किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    महागठबंधन का घोषणापत्र जारी करते तेजस्‍वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य, पवन खेड़ा, मुकेश सहनी, रामनरेश पांडेय व अन्‍य। जागरण

    राज्‍य ब्‍यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन ने शुक्रवार को अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसका नाम रखा गया है ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’। इस घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आम लोगों को राहत देने वाले कई वादे किए गए हैं। महागठबंधन ने दावा किया है कि यह घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी वादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि बिहार के पुनर्निर्माण की रूपरेखा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मंच पर राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के पवन खेड़ा, वीआइपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वाम दलों के प्रतिनिधि और अन्य सहयोगी दलों के नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा यह सिर्फ हमारा घोषणापत्र नहीं, यह बिहार की जनता का प्रण है। हम इस राज्य को बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि घोषणापत्र से स्‍पष्‍ट है कि कौन बिहार के लिए गंभीर है। कौन दिन-रात सोच रहा है। सरकार बनने के पहले दिन से क्‍या-क्‍या करना है। 20 वर्षों में जो बिहार पीछे चला गया है। उन्‍होंने कहा कि मैनिफेस्‍टो कमेटी भी बधाई की पात्र है। उन्‍होंने कहा कि इस मैनिफेस्‍टो को पावन दिन में जारी किया गया है।

    मैनिफेस्‍टो में वक्‍फ कानून पर रोक लगाने की बात कही गई है। गरीबों को पांच सौ रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। शराबबंदी कानून की समीक्षा भी की जाएगी। कहा गया है कि सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर हर परिवार के एक सदस्‍य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाया जाएगा। 20 महीने के अंदर नौकरी देने की प्र‍क्रि‍या शुरू कर दी जाएगी। सभी जी‍विका दी‍दियों को स्‍थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। आइटी पार्क, स्‍पेशल इकोनो‍मिक जोन, डेयरी एवं कृष‍ि आधा‍र‍ित उद्याेग, स्‍वास्‍थ्‍य सेवा ,फूड प्राेसे‍सिंग आदि की नीत‍ि बनाई जाएगी। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। मनरेगा की मजदूरी प्रत‍िद‍िन 255 की जगह तीन सौ रुपये किया जाएगा।  