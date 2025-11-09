Bihar Chunav: नीतीश के पुत्र को गिफ्ट देकर कौन बने केंद्र में मंत्री? कांग्रेस नेता ने लगाया बड़ा आरोप

डॉ सिंह रविवार को पटना में प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सृजन घोटाले के आरोपी को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं वहीं जब छात्र नौकरी और रोजगार मांगे तो उसका हाथ पांव पुलिस द्वारा तोड़ा जाता है।

साथ ही भाजपा पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित करने की साजिश रची जा रही है इसलिए उनका वरिष्ठ चिकित्सकों के देख रेख में हेल्थ बुलेटिन जारी करना चाहिए।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Elections 2025: कांग्रेस सांसद डॉ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि चुनाव परिणाम घोषित होते ही प्रथम चरण में महागठबंधन को बढ़त मिलेगी।

सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के पुत्र को करोड़ों का घर ललन सिंह ने गिफ्ट किया है ये अब मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, ये उनसे पूछना चाहिए कि क्या ललन सिंह ने क्या केंद्र में मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को ये गिफ्ट दिया है।



एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने कहा कि बिहार के लोग हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यहां के मिट्टी में न्याय, समानता और भाईचारे की खुशबू है इसीलिए भाजपा बिहार में आकर हार जाती है।

उन्होंने कहा कि किसान को उचित दाम क्यों नहीं मिल रहा? हर बेटी को सुरक्षा और शिक्षा मिले, हर घर को सम्मान की रोटी मिलें, युवाओं के हाथों में नौकरी और रोजगार रहें।

युवाओं को नौकरी और रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर यहां रील बनाने की बात कहते हैं जबकि बिहार के युवा बड़े प्रतियोगी परीक्षा को पास करके परिणाम देते रहे हैं उनका यह अपमान है।

भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आम नागरिक सीसीटीवी में भी असुरक्षित है जबकि भाजपा सीसीटीवी बंद करके सुरक्षित महसूस करती है।



बिहार कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा कि बिहार के युवा बेरोजगारी और पलायन से मुक्ति चाहते हैं। पहले चरण के चुनाव में हमें बढ़त मिली है और दूसरे चरण में भी हमलोग बढ़त बनाएंगे।

पचास प्रतिशत सीमांचल के गरीबों की आबादी के लिए पीएम मोदी ने कोई योजना नहीं लागू की। संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़, पूर्व सांसद अंजन यादव, प्रवक्ता डॉ स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय मौजूद रहें।