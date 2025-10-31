Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी जहां भी प्रचार करते, पक्की हो जाती एनडीए की जीत, योगी आदित्यनाथ ने राजद शासनकाल की भी दिलाई याद
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर कहा कि राहुल गांधी जहाँ प्रचार करते हैं, एनडीए की जीत पक्की हो जाती है। उन्होंने राजद शासनकाल की याद दिलाते हुए अराजकता और भ्रष्टाचार का उल्लेख किया। योगी ने बिहार में डबल इंजन सरकार की सराहना की और एनडीए की जीत का दावा किया।
संवाद सूत्र, लालगंज (वैशाली)। राहुल गांधी जहां भी प्रचार करने जाते, वहां एनडीए की जीत पक्की हो जाती है। लालगंज में शुक्रवार को आयोजित चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस के साथ राजद पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। राम मंदिर के बाद अब सीतामढ़ी में बन रहे जानकी मंदिर की भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी यह आप सभी जानते हैं। व्यापारी, कारोबारियों की हत्या होती थी। तब बिहार की स्थिति देख कर लगता था की ऐसे ही रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि याद करिए अच्छी सरकार आती है, तो विकास होता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्र मिले तो देश का गौरव आगे बढ़ा।
योगी ने कहा कि अब नया भारत दिखता है। नया भारत विकास करता है। गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। भारत अकेला देश है जो हर गरीब को छत प्रदान कर रहा है। योगी ने इस क्रम में राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा-आरजेडी को 15 वर्ष मिले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया। कांग्रेस को विकास नहीं देखा जा रहा। कांग्रेस के पार्टनर ने यूपी में रामभक्तों पर गोली चलवाई, लेकिन गोलियों और डंडों की परवाह किए बगैर राम भक्त बोलता था- हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर भी बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी की भी मंदिर बन रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी तक 655 करोड़ रुपए की लागत से बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण को भी आगे बढ़ा दिया गया है।
योगी ने कहा कि आज मैं आपके पास आया हूं। लालगंज से संजय सिंह को आशीर्वाद दें। सभा के दौरान पड़ती फुहार पर उन्होंने कहा कि कीचड़ में आपोग कमल खिलाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार भारत माता के महान सपूतों की धरती है जिसने भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को जन्म दिया। जग जीवन राम को जन्म दिया। बिहार की धरती ने ही ज्ञान प्रदान कर सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनाया। एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में आपके आवाहन करने के लिए मुझे आना पड़ा। गोरखपुर में मुझे बताया गया कि कार्यक्रम होना असंभव है क्योंकि पानी लगा हुआ है। फिर भी आपको आना है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह को दिलवाना है। तब मैं वहां से चला।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।