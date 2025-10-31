संवाद सूत्र, लालगंज (वैशाली)। राहुल गांधी जहां भी प्रचार करने जाते, वहां एनडीए की जीत पक्‍की हो जाती है। लालगंज में शुक्रवार को आयोज‍ित चुनावी सभा में उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने यह कहा। अपने संबोधन में उन्‍होंने कांग्रेस के साथ राजद पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्र और राज्‍य सरकार की उपलब्‍ध‍ियां गिनाईं। राम मंद‍िर के बाद अब सीतामढ़ी में बन रहे जानकी मंदिर की भी चर्चा की।

उन्‍होंने कहा क‍ि 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी यह आप सभी जानते हैं। व्यापारी, कारोबारियों की हत्या होती थी। तब बिहार की स्थिति देख कर लगता था की ऐसे ही रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। उन्होंने कहा कि याद करिए अच्छी सरकार आती है, तो विकास होता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेन्‍द्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्र म‍िले तो देश का गौरव आगे बढ़ा।

योगी ने कहा क‍ि अब नया भारत दिखता है। नया भारत विकास करता है। गरीबों के घर में शौचालय बनाए गए। भारत अकेला देश है जो हर गरीब को छत प्रदान कर रहा है। योगी ने इस क्रम में राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा-आरजेडी को 15 वर्ष मिले थे, लेक‍िन उन्‍होंने क्‍या क‍िया। कांग्रेस को विकास नहीं द‍ेखा जा रहा। कांग्रेस के पार्टनर ने यूपी में रामभक्‍तों पर गोली चलवाई, लेकिन गोलि‍यों और डंडों की परवाह क‍िए बगैर राम भक्त बोलता था- हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब मंदिर भी बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी की भी मंदिर बन रहा है। अयोध्या से सीतामढ़ी तक 655 करोड़ रुपए की लागत से बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए सड़क निर्माण को भी आगे बढ़ा दिया गया है।