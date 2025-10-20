Bihar Election 2025: सहरसा की 4 सीटों पर अब बचे 45 प्रत्याशी, 6 उम्मीदवारों का नामांकन रद
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन पत्र वापसी के बाद सहरसा जिले के सभी चार विधानसभा क्षेत्र में कुल 45 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि सहरसा जिले के 74 सुरक्षित सीट सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसमें स्क्रूटनी के दौरान एक प्रत्याशी का पर्चा रद किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस तरह चुनाव मैदान में कुल छह प्रत्याशी रह गए।
75 सहरसा विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा, इसमें एक नामांकन रद हुआ और एक ने नामांकन वापस लिया। इस तरह मैदान में दस प्रत्याशी बचे। 76 सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें दो का नामांकन रद हुआ। किसी ने नाम वापस नहीं लिया। इस तरह मैदान में 15 प्रत्याशी बचे। 77 महिषी विधानसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशी ने नामांकन किया, इसमें दो का पर्चा रद कर दिया गया। किसी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस प्रकार मैदान में 14 प्रत्याशी बच गए हैं।
इधर, लखीसराय जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र लखीसराय और सूर्यगढ़ा में किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया है। इस प्रकार लखीसराय विस क्षेत्र में 13 और सूर्यगढ़ा विस क्षेत्र में कुल आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया गया है।
