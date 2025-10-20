Bihar Election 2025: सहरसा की 4 सीटों पर अब बचे 45 प्रत्याशी, 6 उम्मीदवारों का नामांकन रद

जागरण संवाददाता, सहरसा। Bihar Election 2025 बिहार चुनाव के पहले चरण में नामांकन पत्र वापसी के बाद सहरसा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में कुल 45 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी दीपेश कुमार ने बताया कि जिले के 74 सुरक्षित सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इसमें संवीक्षा के दौरान एक प्रत्याशी का पर्चा रद किया गया। इस क्षेत्र से एक भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस तरह मैदान में छह प्रत्याशी बच गए।

75 सहरसा विधानसभा क्षेत्र से 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा, इसमें एक नामांकन रद हुआ और एक ने नामांकन वापस लिया। इस तरह मैदान में दस प्रत्याशी बचे। 76 सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसमें दो का नामांकन रद हुआ। किसी ने नाम वापस नहीं लिया। इस तरह मैदान में 15 प्रत्याशी बचे। 77 महिषी विधानसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशी ने नामांकन किया, इसमें दो का पर्चा रद कर दिया गया। किसी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस प्रकार मैदान में 14 प्रत्याशी बच गए हैं।