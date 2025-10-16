एक अनार सौ बीमार... बिहार चुनाव में टिकट बंटवारे पर घमासान, रूठे ऐसे की मानते ही नहीं

संजय सिंह, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार चुनाव 2025 के बीच भागलपुर जिले की सियासत इस वक्त बागियों से गर्म है। टिकट बंटवारे के बाद नाराज नेताओं की फेहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। किसी को टिकट नहीं मिला तो किसी को उम्मीदों पर ताला लग गया। नतीजा यह कि अब बगावत का बिगुल कई विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ बज उठा है।



भाजपा की शुरुआत पीरपैंती से हुई, जहां मौजूदा विधायक ललन पासवान का टिकट काटकर पार्टी ने मुरारी पासवान को उम्मीदवार बना दिया। टिकट कटते ही ललन पासवान खुले तौर पर बागी हो गए और समर्थकों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं।

इसी तरह कहलगांव से भाजपा के विधायक पवन यादव का टिकट भी कट गया। यह सीट गठबंधन के तहत जदयू को चली गई। पवन यादव भी नाराज होकर बगावत की राह पर हैं।



भाजपा के भीतर भागलपुर सीट पर भी असंतोष उभर कर सामने आया है। इस सीट से टिकट के प्रबल दावेदार अर्जित चौबे और डॉ. प्रीति शेखर दोनों को किनारे कर दिया गया। भाजपा ने यहाँ से रोहित पांडेय पर भरोसा जताया है। टिकट बंटवारे के इस फैसले के बाद अर्जित चौबे और प्रीति शेखर दोनों ही गुटों में नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि दोनों ही नेता अब निर्दलीय रास्ता अपनाने पर विचार कर रहे हैं।



लोजपा (रामविलास) में भी टिकट को लेकर घमासान है। नाथनगर से लोजपा ने मिथुन यादव को टिकट दिया है, जबकि लंबे समय से सक्रिय और टिकट की दौड़ में रहे अमर कुशवाहा को नजरअंदाज कर दिया गया। अब अमर कुशवाहा भी बागी मोड में आ चुके हैं और स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।



जदयू में भी हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। गोपालपुर विधानसभा से टिकट की दावेदार अपर्णा कुमारी को पार्टी ने मौका नहीं दिया, जबकि सांसद अजय मंडल उनके पक्ष में पूरी तरह से सक्रिय थे। टिकट न मिलने से नाराज होकर अपर्णा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि अपर्णा को टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर सांसद अजय मंडल ने भी मुख्यमंत्री को अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है।