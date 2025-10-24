Bihar Chunav: अंधेरे में टार्च जलाएंगे गोपाल मंडल, Bat, AC से बांसुरी तक चुनाव चिह्न, जानें किस प्रत्याशी को क्या मिला?
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं। गोपालपुर विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल मंडल टार्च चुनाव चिह्न के साथ चुनाव लड़ेंगे, जबकि अन्य प्रत्याशियों को बैट, एसी और बांसुरी जैसे चिह्न मिले हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की है, जिससे वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार को आसानी से पहचान सकें।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरज अंधेरे में बैटरी टार्च जलाएंगे तो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पवन कुमार यादव गैस सिलेंडर दिखकर मतदाताओं को आकर्षित करेंगे। इसके पहले नरेंद्र कुमार नीरज तीर छाप पर चुनाव लड़ते रहे हैं। वहीं पवन कुमार यादव कमल छाप पर चुनाव लड़ चुके हैं।
चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव चिन्ह में आरी, कैमरा, बल्लेबाज, बल्ला, बाल्टी, चिमनी, ब्रीफकेश, बैटरी टार्च, ब्लैक बोर्ड, मोतियों का हार, बाल्टी, बांसुरी, एयरकंडीशनर, दूरबीन, अलमारी, अंगूठी, सेब, गैस सिलेंडर, हीरा, चारपाई, गैस का चूल्हा, छड़ी, ईंटें, फलों से युक्त टोकरी, पतंग, प्रेशर कूकर, स्कूल का बस्ता, ट्रक, लैपटाप, पानी का टैंक, बेबी वाकर, दूरबीन है। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। छठ पूजा के बाद प्रचार में और भी तेजी आ जाएगी। अभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान पर ध्यान दे रहे थे। अब प्रचार गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगेगी।
भागलपुर विधानसभा के प्रत्याशियों का सिंबल
- अजीत शर्मा : कांग्रेस-हाथ
- रेखा दास : बसपा-हाथी
- रोहित पांडेय : भाजपा-कमल
- अभय कांत झा : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्ता
- एसजे वेदांत : भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)-बांसूरी
- योगेंद्र प्रसाद यादव : पीपल्स पार्टी आफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)-एयरकंडीशनर
- रवि कुमार सिंह : एसयूसीआइ-बैटरी टार्च
- संजय कुमार यादव : सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)-दूरबीन
- चंद्र किशोर साह : निर्दलीय-अलमार
- धनंजय कुमार पांडेय : निर्दलीय-अंगूठ
- निशा भारती : निर्दलीय-सेब
- सुबोध मंडल : निर्दलीय-गैस सिलेंडर
गोपालपुर विधानसभा के प्रत्याशियों का सिंबल
- शैलेश कुमार : जदयू-तीर
- सुमन कुमार : बसपा-हाथी
- प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव : वीआइपी-आदमी व पाल युक्त नौका
- भारत भूषण गणपति : लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक)
- मंकेश्वर सिंह : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्ता
- नरेंद्र कुमार नीरज : निर्दलीय-बैटरी टार्च
- पीयूष झा : निर्दलीय-ब्लैक बोर्ड
- राजीव कुमार सिंह : निर्दलीय-मोतियों का हार
- संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव-निर्दलीय-बाल्टी
- सोनी भारती : निर्दलीय-बल्ला
बिहपुर विधानसभा के प्रत्याशियों का सिंबल
- कुमार शैलेंद्र : भाजपा-कमल
- कृष्ण कुमार मंडल : बीएसपी-हाथी
- अर्पणा कुमारी : वीआइपी-आदमी व पाल युक्त नौका
- पवन चौधरी : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्ता
- संजीव कुमार : गणतांत्रिक समाज पार्टी-आरी
- अजय कुमार रविदास : निर्दलीय-कैमरा
- अवनीश कुमार : निर्दलीय-बल्लेबाज
- किशोर कुमार : निर्दलीय-बल्ला
- ममता कुमारी : निर्दलीय-बाल्टी
- रूपम देवी : निर्दलीय-चिमनी
पीरपैंती विधानसभा के प्रत्याशियों का सिंबल
- प्रितम कुमार : आम आदमी पार्टी-झाड
- मुरारी पासवान : भाजपा़-कमल
- राम बिलास पासवान : राजद-लालटेन
- सुनील कुमार चौधरी : बसपा-हाथी
- घनश्याम दास : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्त
- नंद किशोर रजक : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-छड
- राजेश पासवाऩ : भारतीय लोक चेतना पार्टी : चारपाई
- सहदेव कुमार : पीपल्स पार्टी आफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)- फालों से युक्त टोकरी
- अशोक कुमार पासवान : निर्दलीय-एयरकंडीशनर
- राहुल कुमार पासवान : निर्दलीय-अलमारी
कहलगांव विधानसभा के प्रत्याशियों का सिंबल
- प्रवीण सिंह : कांग्रेस-हाथ
- भवेश कुमार : बसपा-हाथी
- रजनीश भारती : राजद-लालटेन
- शुभानंद मुकेश : जदयू-तीर
- निर्मल कुमार : अखंड भारतीय युवा पार्टी-अलमारी
- मंजर आलम : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्त
- अनुज कुमार मंडल : निर्दलीय-ट्रक
- ओमप्रकाश मंडल : निर्दलीय-बल्लेबाज
- पवन कुमार यादव : निर्दलीय-गैस सिलेंडर
- महेंद्र तांती : निर्दलीय-एयरकंडीशनर
- रामचंद्र मंडल : निर्दलीय-लैपटाप
- रूपम देवी : निर्दलीय-चिमनी
- संजू कुमारी : निर्दलीय-पानी का टैंक
सुल्तानगंज विधानसभा के प्रत्याशियों का सिंबल
- चंदन कुमार उर्फ चंदन कुमार सिन्हा : राजद-लालटेन
- मतीउर्रहमान : बसपा-हाथी
- ललन कुमार : कांग्रेस-हाथ
- ललित नारायण मंडल : जदयू-तीर
- बंटी ठाकुर : समता पार्टी-हीरा
- विपिन कुमार सिंह : भारतीय लोक चेतना पार्टी-चारपाई
- राकेश कुमार : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्ता
- सुनिल कुमार : एसयूसीआइ-बैटरी टार्च
- सुमन कुमार :जागरूक जनता पार्टी-गैस का चूल्हा
- अजित कुमार : निर्दलीय-छड़ी
- धर्मेद्र सिंह : निर्दलीय-ईटें
- राहुल कुमार : निर्दलीय-बल्ला
नाथनगर विधानसभा के उम्मीदवारों का सिंबल
- मिथुन कुमार : एलजेपी-हेलीकाप्टर
- रविश चंद्र रवि कुशवाहा : बीएसपी-हाथी
- शेख जियाउल हसन : राजद-लालटेन
- अजय कुमार राय : जन सुराज पार्टी-स्कूल का बस्त
- मो. इस्माइला : आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन-पतंग
- मो. मंजर आलम : भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)-बाल्टी
- सुशील कुमार यादव : पीपल्स पार्टी आफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)-फलों से युक्त टोकर
- अरविंद मंडल : निर्दलीय-अलमार
- चेतन राम : निर्दलीय-गैस सिलेंडर
- जयप्रकाश मंडल : निर्दलीय-प्रेशर कूकर
- जयकरण पासवान : निर्दलीय-अंगूठ
- दयाराम मंडल : निर्दलीय-एयरकंडीशनर
- शनिज कुमार : निर्दलीय-सेब
- शारदा देवी : निर्दलीय-बेबी वाकर
- सुधीर कुमार : निर्दलीय-बल्ला
