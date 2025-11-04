Language
    बिहार चुनाव 2025: आज थम जाएगा प्रचार का शोर, पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान, प्रत्याशियों ने बूथ मैनेजमेंट में लगाया जोर

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:18 AM (IST)

    Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए बूथ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं और विकास के वादे कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान के लिए तैयार है।

    Bihar Chunav 2025: दो चरणों में हो रहे बिहार चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा।

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के तहत छह नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में पहले चरण के लिए मंगलवार की शाम चुनाव प्रचार-प्रसार अभियान थम जाएगा। इसके बाद से प्रत्याशी व उनके समर्थक बूथ मैनेजमेंट में जुट जाएंगे।

    हालांकि प्रचार-प्रसार अभियान के क्रम में प्रत्याशी व उनकी कोर टीम यह तय कर चुकी है कि किस बूथ पर किसे पोलिंग एजेंट बनाया जाएगा तथा किस बूथ पर मतदताओं को पहुंचाने में कौन-कौन से कार्यकर्ता काम करेंगे।

    मतदान के दिन किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी। प्रशासनिक स्तर पर समन्वय का काम कौन देखेंगे तथा पंचायतवार मतदान के निगरानी की जिम्मेदारी कौन संभालेंगे। इसके अलावा बूथ स्तर पर कितने कार्यकर्ताओं की टोली के माध्यम से चुनावी रणनीति को अंजाम दिया जाना है।

    इसके अलावा मंगलवार की शाम से बुधवार की रात तक किस तरह से मतदाताओं के घर-घर जाकर संपर्क किया जाएगा तथा रूठे मतदाताओं को मनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी।

    बड़हिया में हुंकार भरेंगे योगी आदित्यनाथ

    उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा भाजपा के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ मंगलवार को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बड़हिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे यहां हिंदुत्व के नाम पर वोटरों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे।

    बताते चलें कि बड़हिया क्षेत्र से भी कुछ लोग रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। ऐसे में वे इस प्रकरण के माध्यम से भी वे स्थानीय मतदाताओं की संवेदना व आस्था को छूने का प्रयास करेंगे।

    इसके अलावा इसी विधानसभा क्षेत्र के हलसी प्रखंड में मंगलवार को लोजपा रामविलास के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान व रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।