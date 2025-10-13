Language
    बिहार चुनाव: सभी विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन शुरू, गठबंधन दल की एक सीट पर भी नहीं हुआ नामांकन

    By Raman Shukla Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है, जिससे राज्य के सभी 243 क्षेत्रों में प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण के नामांकन के बावजूद, एनडीए और महागठबंधन के किसी भी उम्मीदवार ने अभी तक नामांकन नहीं किया है। अब तक कुल 32 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिनमें गैर-मान्यता प्राप्त दलों और स्वतंत्र उम्मीदवार शामिल हैं।

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा की दूसरे चरण की 122 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से आरंभ हो गई। इसके साथ ही राज्य की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।

    अहम यह है कि पहले चरण के लिए नामांकन के शुरू चार दिन बीत गए लेकिन एनडीए एवं महागठबंधन दलों के किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन नहीं किया है। पहले चरण के नामांकन 17 अक्टूबर तक जबकि दूसरे चरण का नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित है।

    नामांकन की शुरुआत होने से अभी तक कुल 32 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसमें कुछ निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं जबकि शेष स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है।

    अभी तक जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें सूर्यगढ़ा, छपरा, बड़हरा, महनार, बहादुरपुर, कुम्हरार, मधुबनी, मीनापुर, उजियारपुर, जीरादेई, हिलसा, मढ़ौरा, तरैया, गोड़ा, पालीगंज, रून्नीसैदपुर, आरा, शेखपुरा, साहेबगंज, सिवान, गोरियाकोठी, आलमनगर, बरौली एवं कांटी सम्मिलित हैं। उक्त विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दोनों चरणों के प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किया गया है।