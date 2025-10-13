बिहार चुनाव: सभी विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन शुरू, गठबंधन दल की एक सीट पर भी नहीं हुआ नामांकन

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा की दूसरे चरण की 122 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से आरंभ हो गई। इसके साथ ही राज्य की सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।

अहम यह है कि पहले चरण के लिए नामांकन के शुरू चार दिन बीत गए लेकिन एनडीए एवं महागठबंधन दलों के किसी भी प्रत्याशी ने अभी तक नामांकन नहीं किया है। पहले चरण के नामांकन 17 अक्टूबर तक जबकि दूसरे चरण का नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित है।



नामांकन की शुरुआत होने से अभी तक कुल 32 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इसमें कुछ निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं जबकि शेष स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है।