Bihar Assembly Elections: दूसरे चरण में तीन सीटों पर सबसे अधिक 22-22 उम्मीदवार, कम प्रत्याशी वाली चार सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में तीन सीटों पर सबसे अधिक 22-22 उम्मीदवार हैं। इन सीटों पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है, जिससे चुनावी माहौल में सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 1302 प्रत्याशियों के बीच 122 विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला होगा। दूसरे चरण में सबसे अधिक 22-22 प्रत्याशी चैनपुर, सासाराम एवं गया टाउन विधानसभा क्षेत्र में हैं। वहीं, सबसे कम पांच-पांच प्रत्याशी चनपटिया, रक्सौल, सुगौली एवं बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में मैदान में हैं। इस चुनाव में राज्य की 243 विधानसभा क्षेत्रों में सर्वाधिक 22 प्रत्याशी तीन विधानसभा क्षेत्रों में हैं जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक 32 प्रत्याशी गायघाट विधानसभा क्षेत्र में थे।
प्रत्याशियों की औसत संख्या नौ
दूसरे चरण की 122 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन नौ से अधिक प्रत्याशी मुकाबले में हैं। इसके अलावा अधिक प्रत्याशियों वाले विधानसभा क्षेत्रों में बलरामपुर में 18, ओबरा में 18 एवं कदवा में 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बैलेट यूनिट में 15 से अधिक प्रत्याशियों की संख्या होने के कारण इन छह विधानसभा क्षेत्रों में दो-दो बैलेट यूनिट (बीयू) लगाई जाएगी। दूसरे चरण में नरपतगंज में 15, रूपौली में 15, नाथनगर में 15, बेलहर में 15, चेनारी में 15, अरवल में 15 एवं औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में 15 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इन विधानसभा क्षेत्रों में एक भी प्रत्याशी की संख्या बढ़ने से दो बैलेट यूनिट लगानी पड़ सकती थी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में कुल 1761 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिसमें कुल 1372 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए जबकि 389 के नामांकन पत्र रद किए गए। दूसरे चरण में 70 प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस ले लिया गया है।
विधानसभा की 243 सीटों पर 2616 प्रत्याशी
2025 में चुनावी मैदान में कुल 2616 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है जिसमें 1314 प्रत्याशी ताल ठोंक रहे हैं जबकि दूसरे चरण की 122 विधानसभा क्षेत्रों में 1302 प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जनादेश लेने पहुंचे हैं।
