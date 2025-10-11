Language
    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन में दिखी सुस्ती, पहले दिन मात्र तीन प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत में पहले दिन केवल तीन प्रत्याशियों ने नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया की धीमी शुरुआत के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्मीदवारों की रणनीति और शुभ मुहूर्त का इंतजार। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आगे की रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और आने वाले दिनों में नामांकन बढ़ने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ तीन सीटों पर तीन लोगों ने नामांकन पर्चा भरा है।

    सारण जिले की मढ़ौरा सीट पर राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के लालू प्रसाद यादव, मुजफ्फरपुर जिले की कांटी सीट से इसी दल के वीरेंद्र कुमार और पारू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कुमार ने नामांकन किया है।

    आयोग नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों का हलफनामा व विस्तृत जानकारी इस बार पोर्टल https://affidavit.eci.gov.in/candidate-affidavit पर अपलोड करेगा। पोर्टल पर क्लिक कर प्रत्याशियों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

    पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन पत्र 17 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। 11 अक्टूबर को माह का दूसरा शनिवार और 12 अक्टूबर को रविवार की छूट्टी के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं होगा। दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ होगी।

    इसके लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा स्वीकार किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन व घोषणा पत्र आदि में किसी भी तरह की त्रुटि या गलत जानकारी देने पर नामांकन पत्र स्क्रूटनी में रद कर दिया जाएगा।

    यदि कोई प्रत्याशी नामांकन और घोषणा पत्र में गलत सूचना दर्ज करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो भविष्य में इसकी जानकारी मिलने पर आयोग जांच कराकर निर्वाचन को रद कर देगा।