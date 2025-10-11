बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन में दिखी सुस्ती, पहले दिन मात्र तीन प्रत्याशियों ने भरा पर्चा

जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ तीन सीटों पर तीन लोगों ने नामांकन पर्चा भरा है।

सारण जिले की मढ़ौरा सीट पर राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के लालू प्रसाद यादव, मुजफ्फरपुर जिले की कांटी सीट से इसी दल के वीरेंद्र कुमार और पारू विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मनीष कुमार ने नामांकन किया है।

आयोग नामांकन करने वाले सभी प्रत्याशियों का हलफनामा व विस्तृत जानकारी इस बार पोर्टल https://affidavit.eci.gov.in/candidate-affidavit पर अपलोड करेगा। पोर्टल पर क्लिक कर प्रत्याशियों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन पत्र 17 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। 11 अक्टूबर को माह का दूसरा शनिवार और 12 अक्टूबर को रविवार की छूट्टी के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं होगा। दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ होगी।