Bihar Assembly Election 2025: माता सीता की धरती पर तारणहार का इंतजार

अनिल तिवारी, सीतामढ़ी। Bihar Election 2025 / Bihar chunav 2025 / Bihar vidhan sabha chunav 2025: पुनौराधाम। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से करीब छह किलोमीटर दूर, माता जानकी की प्राकट्य स्थली। सीताराम धुन में रमे साधु-संत, माता के दरबार में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालु।

शांत-सौम्य परिसर में आध्यात्मिक वातावरण, मगर चुनावी छाया से विमुख नहीं है। बैठे-बतियाते, चलते-फिरते चुनाव, सत्ता-समीकरण, बदले चेहरे और मंदिर के शिलान्यास की बात होती है।

बतकही में बात आती है, जब मां सीता प्रकट हुई थीं, तब संपूर्ण मिथिला में पड़ा अकाल खत्म हो गया था। आज भले अकाल नहीं, पर समस्याएं भी कम नहीं हैं। मैदान तय है, योद्धा आ चुके हैं।

इन सब के बीच उस तारणहार की तलाश हो रही जो उनकी मुश्किलों को आसान कर दे। बेहतर और जाम-अतिक्रमण मुक्त सड़कें, बिजली-पानी और रोजगार देनेवाले सरकार, सबकी यही चाह है।

बरसात में डूब जाता है शहर

मंदिर परिसर में फूल-प्रसाद की दुकान चलाने वाले मनीष और सुशील प्रसन्न हैं। इनका कहना है, जब से विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है, तबसे आमदनी दोगुनी हो गई है।

पूरा मंदिर बन जाने के बाद, आप अंदाजा लगा सकते हैं। वे मंदिर परिसर में फूल व प्रसाद की बिक्री करनेवाले परिवार की तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं। मनीष के दादा सियाप्रसाद साह ने दुकान शुरू की थी।

कहते हैं, पहले छोटा मंदिर था। अयोध्या की तरह मंदिर बन जाए तो यहां के लोगों का बड़ा सपना पूरा होगा। हालांकि, कुछ बातें उन्हें कचोटती भी हैं।

शहर से जोड़ने वाली यहां की सड़क देख लीजिए, बरसात में नाला और रोड एक हो जाता है। गली-मोहल्ले तैरते नजर आते हैं। अब तो मां जानकी से यही प्रार्थना है कि इन समस्याओं से निजात के लिए किसी तारणहार को भेजें।