क्यों सुरेश शर्मा के पुत्र ने नाजिर रसीद कटाने के बाद भी नहीं किया नामांकन? जानिए सबकुछ

सूत्रों की मानें तो पार्टी आलाकमान ने उनसे बातचीत कर चुनाव नहीं लड़ने को तैयार करा लिया। इससे पूर्व टिकट कटने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। जिला से लेकर पटना तक वे व उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन बात नहीं बनी।

मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। पूर्व मंत्री के पुत्र ने नामांकन नहीं किया।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद खत्म होने के बाद पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के पुत्र संजीव कुमार ने नाजिर रसीद कटाई थी।

विरोध की बात पार्टी आलाकमान के कानों तक पहुंची। इसके बाद उनसे सभी मुद्दों पर बातचीत कर नामांकन नहीं करने के लिए मना लेने की चर्चा है। पिछले दो दिनों से उनकी सक्रियता भी शहर में नहीं दिखी।

इधर, वहीं औराई विधायक रामसूरत राय का टिकट भाजपा ने काट दिया था। इस पर उन्होंने व समर्थकों ने भी बवाल काटा। भाजपा कार्यालय हो या सांसद मनोज तिवारी का घेराव, सबकुछ किया, लेकिन उनकी भी बात नहीं बनी।

सूत्र बताते हैं कि उन्हें पटना बुलाकर पार्टी से जुड़े उच्चस्तरीय नेता ने बातचीत कर पूरे मामले को सुलझाया। हालांकि टिकट कटने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की थी, लेकिन आक्रोश जताया था।

वहीं, पारू से भाजपा विधायक अशोक सिंह ने टिकट कटने से न सिर्फ नाराजगी जताई, बल्कि शुक्रवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भी किया।