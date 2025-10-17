Language
    Bihar Assembly Election 2025: पर्यटन मंत्री राजू सिंह यूक्रेन से की है एमटेक की पढ़ाई, हथियार के भी शौकीन

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:42 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: पर्यटन मंत्री राजू सिंह, जो साहेबगंज से भाजपा विधायक हैं, ने नामांकन दाखिल करते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। शपथपत्र के अनुसार, वे सोना, शेयर और हथियारों के शौकीन हैं। पिछले पांच वर्षों में उनकी संपत्ति में दो करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। उन पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, जिनमें एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला भी शामिल है।

    Hero Image

    राजू सिंह ने शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। जागरण 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: पर्यटन मंत्री राजू सिंह एवं साहेबगंज से भाजपा विधायक ने शुक्रवार को नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने शपथपत्र दाखिल किया।

    इसके अनुसार वह सोना, शेयर और हथियार के शौकीन है। पिछले पांच पर्षों में उनकी चल अचल संपत्ति में करीब दो करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। उनके पास दो लग्जरी वाहन भी है।

    इसके अलावा उन्होंने पांच करोड़ रुपये का शेयर खरीद रखा है। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की जमीन भी उनके नाम पर है। उनके पास 250 ग्राम सोना और उनकी पत्नी के पास करीब 450 ग्राम सोना है।

    उनकी चल अचल संपत्ति करीब सात करोड़ चार लाख रुपये से अधिक है। एक पिस्टल और एक रायफल भी है। जबकि उन्होंने एक करोड़ 15 लाख 75 हजार रुपये का बीमा भी करा रखा है।

    उन्होंने 1986 में इंटरमीडिएट किया था। इसके बाद यू्क्रेन की यूनिवर्सिटी से बीटेक और एमटेक किया। फिर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर रखा है। पारू, साहेबगंज, गांधी मैदान थाना पटना समेत पांच थानों में 10 मुकदमा भी दर्ज है।

    वर्ष 2023 में पारू सीओ ने एससी एसटी अधिनियम के तहत उनपर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें गाली गलौज करने, जातिसूचक शब्द कहने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उनपर दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना में नए साल की पार्टी करने के दौरान फायरिंग करने के आरोप में भी मामला दर्ज हैं।

    सामान्य प्रेक्षकों ने कंट्रोल रूम का लिया जायजा

    मुजफ्फरपुर। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को सामान्य प्रेक्षकों ने समाहरणालय स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार भी मौजूद रहे।

    चुनाव के सफल संचालन को लेकर आयोग की ओर से विधानसभावार सामान्य प्रेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को गायघाट विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक राज कुमार बेनीवाल तथा बोचहां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक अमनबीर सिंह बैंस द्वारा कंट्रोल रूम का जायजा लेकर वहां तैनात कर्मियों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली गई।

    साथ ही एमसीएमसी कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों से समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों एवं पेड न्यूज से संबंधित जानकारी प्राप्त की। गायघाट विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक का आवासन जिला अतिथि गृह में और उनका मोबाइल नंबर 9978447499 है।

    जबकि बोचहां विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक का भी आवासन जिला अतिथि गृह में है तथा उनका मोबाइल नंबर 9425114161 है। चुनाव से संबंधित किसी प्रकार की शिकातय आमजन भी इन नंबरों पर कर सकते हैं।