Bihar Assembly Election 2025: राजद में फिर बगावत, नाराज अच्छेलाल ने निर्दलीय के रूप में किया नामांकन

संवाद सहयोगी, पताही (पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: चिरैया विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव ने पार्टी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है।

सोमवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सिकरहना अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। सुबह से ही चिरैया चौक पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

ढोल-नगाड़े, नारों और फूल-मालाओं के बीच निकली रैली शीतलपट्टी बाजार होते हुए जब सिकरहना डीसीएलआर सह निर्वाची पदाधिकारी सुनिधि के कार्यालय पहुंची तो माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया।

वहां पहुंचकर उन्होंने विधिवत रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया। इस संबंध में अच्छेलाल प्रसाद यादव ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य किया।

कार्यकर्ताओं के सुख-दुख में हमेशा साथ रहे, लेकिन टिकट बंटवारे में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जनता उनका परिवार है और अब वे जनता के समर्थन से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं।



मालूम हो कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में अच्छेलाल प्रसाद यादव राजद के प्रत्याशी थे और उन्हें 46,030 वोट मिले थे। वे उस चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार टिकट नहीं मिलने से उनके समर्थकों में गहरी नाराजगी है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बनाते हुए बगावती तेवर अपनाए हैं।