    राजस्थान की उपमुख्यमंत्री का दावा, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर बनेगी एनडीए की सरकार

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    Bihar Vidhan Sabha Chunav: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार विकास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकसित बिहार का सपना साकार हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार विकास की रफ़्तार पकड़ चुका है और जनता को लालू राज से मुक्ति मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि Bihar Assembly Election 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी।

    Hero Image

    नामांकन सभा को संबोधित करतीं राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी। जागरण 


    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा है कि एनडीए सरकार में बिहार में विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार विकास का काम कर कर रही है।

    प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के विजन, विकास और सुशासन की नीव पर आधारित विकसित बिहार का सपना साकार हो रहा है। वे शुक्रवार को नगर के रमना मैदान में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित कर रही थी।

    उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए का सरकार बनना तय है। इस बार एनडीए के सभी प्रत्याशी पहले से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार विकास का रफ्तार पकड़ चुका है।फोरलेन सड़क, हाईवे बन रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है।

    रेल की पटरिया बिछाई जा रही है। एयरपोर्ट, आईआईटी, एम्स, केंद्रीय विद्यालय का स्थापना हो रहा है। लालू प्रसाद के जंगल राज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता को आजादी मिली है। कार्यक्रम को केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, लोकसभा के मुख्य सचेतक सह सांसद डा संजय जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव, आनंद सिंह, रवि सिंह, जदयू के जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया।

    इसके पूर्व, मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी रेणु देवी काली धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। वहीं लौरिया विधायक विनय बिहारी व नौतन विधायक नारायण साह अपने अपने आवास से काफिला के साथ सभा स्तर पर पहुंचे। वहां से भाजपा के घोषित तीनों प्रत्याशी एक साथ नामांकन दाखिल किए।