जीती नहीं तो खेल जरूर बिगाड़ेगी PK की जनसुराज पार्टी! समझिए समस्तीपुर की सभी 10 सीटों का गणित

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Assembly Election 2025: गत विधानसभा चुनाव में जिले की दस विधानसभा सीट पर पक्ष और विपक्ष दोनों की आधी-आधी हिस्सेदारी रही। तीन सीट पर जदयू और दो सीट पर भाजपा ने बाजी मारी थी। पांच सीट पर महागठबंधन का कब्जा था। इस बार भी पिछले विधानसभा की तरह जदयू सात सीटों पर और भाजपा दो सीटों पर प्रत्याशी दे चुकी है। एक सीट पर रालोमो मैदान में है। इसी तरह से महागठबंधन से राजद छह, कांग्रेस और सीपीआइएम एक और माले दो सीटों पर मैदान में हैं। अब जबकि सभी महारथी मैदान में उतर चुके हैं। सभी अपने-अपने दांव-पेंच से सामने वाले पहलवान को पटखनी देने की तैयारी में लगे हैं लेकिन, बड़ा सवाल यह कि इस बार फिर से नतीजा आधे-आधे की हिस्सेदारी का होगा या तस्वीर बदल जाएगी? यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट होगी। गत चुनाव से इस दफा जंग थोड़ी अलग होगी। अबकी बार इन दोनों के बीच एक तीसरा पहलवान जनसुराज भी मैदान में हैं। जनसुराज भले ही नए टीम बनकर मैदान मारने को बेताब हो लेकिन, उसके अधिकांश खिलाड़ी पुराने और राजनीति के मंझे हुए हैं। जनसुराज भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा चुका है। ये सभी सीटों का गुणा-गुणा-गणित बिगाड़ सकते हैं।

सभी समीकरण साधने में जुटा जनसुराज जनसुराज पार्टी भले ही पहली बार चुनावी मैदान में हैं लेकिन, पार्टी ने जीत की पूरी रणनीति बनाई है। वह किसी भी समीकरण में स्वयं को पीछे नहीं रख रही। उनके प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं भी खूब हो रही।