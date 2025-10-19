Bihar Assembly Election 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 को समस्तीपुर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित

जागरण संवाददता, समस्तीपुर। Bihar Assembly Election 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वे कर्पूरीग्राम में जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पैतृक आवास पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। बाद में दुधपुरा हवाई अड्डा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। भाजपा समेत एनडीए में कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम को लेकर अधिक उत्साह है। सभी कार्यक्रम की सफलता को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटे है।

जिला प्रशासन की तरफ से भी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। पीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुदृढ़ बनाने को लेकर विभिन्न स्तरों पर तेज गति से कार्य किए जा रहे।

कर्पूरीग्राम में हेलीपैड का निर्माण शुरू करा दिया गया है। वहीं डीएम, एसपी समेत अन्य वरीय पदाधिकारी भी पीएम कार्यक्रम को लेकर लगातार चीजों की समीक्षा कर रहे। ताकि, तैयारी में किसी तरह की कमी न रहे। उजियारपुर में तीन जगहों पर चुनाव प्रचार में उतरेंगे हेलीकाप्टर उजियारपुर : उजियारपुर में विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और लोग शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कर सके। इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है।

थानाध्यक्ष अजीत कुमार के नेतृत्व में एक ओर जहां सीमा सुरक्षा बलों से जगह-जगह फ्लैग मार्च करवाई जा रही है वहीं प्रखंड प्रशासन द्वारा चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के होने वाले सभाओं से लेकर फोर्स के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है।

चुनाव प्रचार के लिए प्रखंड में तीन जगहों पर हेलीकाप्टर उतारने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसमें उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित महंथ नारायण दास उच्च विद्यालय रायपुर का मैदान, नाजिरपुर पंचायत के पिपरपाती मैदान एवं चांदचौर पश्चिमी पंचायत के मथुरापुर स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही नेताओ का हेलीकाप्टर उतारने के लिए प्रशासन अनुमति देगी।

उपरोक्त मैदान के अलावा मध्य विद्यालय देसुआ व उच्च विद्यालय विरनामा के मैदान में बगैर हेलीकाप्टर से सभा करने की अनुमति होगी। उजियारपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रखंड के आधा दर्जन जगहों पर अर्ध सैनिक बलों के ठहराव के लिए आवासन कैंप बनाया गया है। जहां से अलग-अलग बूथों पर उन्हें भेजा जाएगा।