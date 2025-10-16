केशव प्रसाद मौर्य का तंज, लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने वाले सत्ता से बाहर
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर बनेगा। उन्होंने बिहार में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की सराहना की और विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। मौर्य ने लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उसे रोकने वाले सत्ता से बाहर हो गए। उन्होंने लोगों से एनडीए समर्थित प्रत्याशी को वोट देने की अपील की।
संवाद सहयोगी, जयनगर(मधुबनी)। Bihar Assembly Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की नगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया तो मां सीता की नगरी बिहार के सीतामढ़ी जिले में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
गुरुवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयनगर के डीबी कालेज प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उत्तर-प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुगलबंदी ने बिहार में चहुंमुखी विकास हुआ है। अयोध्या में राम जन्म भूमि पर राम मंदिर निर्माण को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा रथ यात्रा निकाली गई।
लेकिन तत्कालीन लालू प्रसाद की अहंकारी सरकार ने रथ को रोका आज स्थिति यह है कि रथ रोकने वाले लोग सत्ता से बेदखल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया।
प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माताओं के सम्मान में प्रत्येक परिवार को दस हजार रुपये दिया और रोजगार के लिए दो लाख रुपये भी दिए जाएंगे। एनडीए सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं की सरकार है।
विरोधियों के द्वारा तरह-तरह के अफवाहें फैलाई जा रही है।विकसित भारत , बिहार और अपने क्षेत्र का विकास देखना है तो एनडीए समर्थित प्रत्याशी को वोट दे। एनडीए के स्टार प्रचारक हर घर में है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला के लोग जो वादा करते हैं उसे तोड़ते नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कोने-कोने में विकास किया है। भाजपा गठबंधन सरकार ने नौजवानों के उज्जवल भविष्य को बनाया, महिलाओं को सशक्त और किसानों को कर्जदार नहीं कर्ज देने वाला बनाया।
एक बार फिर एनडीए समर्थित प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाए। मंत्री हरी सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में शहर से लेकर गांव तक विकास हुआ।
भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में नेता नहीं बल्कि सेवक के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि मिथिला का वर्णन राम चरित्र मानस में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला के विकास के लिए कई योजनाओं को धरातल पर लाया।
खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर में सिंचाई हेतु बाराज का निर्माण, खजौली में पुरानी कमला धार पुनर्जीवित एवं जयनगर के शहीद चौक पर ओवर ब्रीज का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गरीबों के जीवन में व्यापक परिवर्तन किया है।
पंचायतों में शैक्षणिक व्यवस्था, महिलाओं को सशक्तिकरण ने पंचायत स्तर पर आरक्षण का लाभ मिला। सभा की अध्यक्षता भाजपा प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर व संचालन जदयू अध्यक्ष राज कुमार सिंह ने किया।
कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री संजय सिंह गंगवार, बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी,सांसद, खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक सचेतक अरुण शंकर प्रसाद,पूर्व विधायक रामदेव महतों, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशू झा, जदयू जिलाध्यक्ष फूले भंडारी, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, हरिश्चंद्र शर्मा, संजय महतों,अमरेश झा,अरविंद तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर, उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी, लोजपा जिलाध्यक्ष अनुपम राज एवं रंजीत कामत समेत अन्य ने संबोधित किया। सभा में अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग दुपट्टा व माला पहना कर स्वागत किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।