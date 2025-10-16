केशव प्रसाद मौर्य का तंज, लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने वाले सत्ता से बाहर

संवाद सहयोगी, जयनगर(मधुबनी)। Bihar Assembly Election 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की नगरी में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया तो मां सीता की नगरी बिहार के सीतामढ़ी जिले में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गुरुवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयनगर के डीबी कालेज प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उत्तर-प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जुगलबंदी ने बिहार में चहुंमुखी विकास हुआ है। अयोध्या में राम जन्म भूमि पर राम मंदिर निर्माण को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा रथ यात्रा निकाली गई।

लेकिन तत्कालीन लालू प्रसाद की अहंकारी सरकार ने रथ को रोका आज स्थिति यह है कि रथ रोकने वाले लोग सत्ता से बेदखल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माताओं के सम्मान में प्रत्येक परिवार को दस हजार रुपये दिया और रोजगार के लिए दो लाख रुपये भी दिए जाएंगे। एनडीए सरकार गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं की सरकार है। विरोधियों के द्वारा तरह-तरह के अफवाहें फैलाई जा रही है।विकसित भारत , बिहार और अपने क्षेत्र का विकास देखना है तो एनडीए समर्थित प्रत्याशी को वोट दे। एनडीए के स्टार प्रचारक हर घर में है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मिथिला के लोग जो वादा करते हैं उसे तोड़ते नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के कोने-कोने में विकास किया है। भाजपा गठबंधन सरकार ने नौजवानों के उज्जवल भविष्य को बनाया, महिलाओं को सशक्त और किसानों को कर्जदार नहीं कर्ज देने वाला बनाया।

एक बार फिर एनडीए समर्थित प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाए। मंत्री हरी सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में शहर से लेकर गांव तक विकास हुआ। भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में नेता नहीं बल्कि सेवक के रूप में काम किया। उन्होंने कहा कि मिथिला का वर्णन राम चरित्र मानस में भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथिला के विकास के लिए कई योजनाओं को धरातल पर लाया।

खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर में सिंचाई हेतु बाराज का निर्माण, खजौली में पुरानी कमला धार पुनर्जीवित एवं जयनगर के शहीद चौक पर ओवर ब्रीज का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने गरीबों के जीवन में व्यापक परिवर्तन किया है।