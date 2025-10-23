Language
    Bihar Election 2025: यहां की जनता ने हर बार बदल दिया चेहरा, क्या इस सीट पर बदलेगा ट्रेंड?

    By Shashi Bhushan Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: वर्ष 2010 में बने कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने हर बार नए चेहरे को चुना है। क्षेत्र के बनने के बाद विकास हुआ है, जिसमें सड़कें और विद्यालय शामिल हैं। जदयू, भाजपा और राजद को एक-एक बार प्रतिनिधित्व मिला है। 2020 में राजद के मनोज कुमार यादव ने भाजपा के सच्चिंद्र प्रसाद सिंह को हराया। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 335525 मतदाता हैं।

    शशिभूषण कुमार, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: वर्ष 2010 में अस्तित्व में आई पूर्वी चंपारण की कल्याणपुर विधानसभा बदलाव करती है। यहां के लोगों ने अबतक हुए तीन चुनावों में बदलाव का संदेश दिया है।

    अस्तित्व में आने के बाद यहां 2010 में हुए चुनाव में विधानसभा का नेतृत्व जदयू की रजिया खातून ने किया। दूसरे चुनाव 2015 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सचिंद्र प्रसाद सिंह को विधानसभा में भेजा।

    2020 में राजद के मनोज कुमार यादव को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिला। अबतक के तीन चुनाव ये बताते हैं कि जन के मन पर बदलाव का प्रभाव रहा। इस बार के चुनाव में राजद के मनोज कुमार यादव व भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में हैं। ये दोनों अपने-अपने तरीके से लोगों के बीच अपनी बात रख रहे, लेकिन लोग खामोश हैं।

    बढ़ी विकास की रफ्तार

    वर्ष 2010 के पहले इस विधानसभा का अधिकांश हिस्सा केसरिया विधानसभा का हिस्सा रहा। नतीजा विकास के लिए बहुत कुछ होना शेष रह गया।

    हालांकि विधानसभा के अस्तित्व में आने के बाद क्षेत्र में विकास का पहिया चलना शुरू और आज क्षेत्र की लगभग सभी सड़कों के साथ-साथ विद्यालय भवन, सरकारी कार्यालय, सड़कों का चौड़ीकरण के साथ पुल-पुलियों का भी निर्माण हुआ।

    मिला है एक-एक बार प्रतिनिधित्व

    यह विधानसभा वर्ष 2010 में अस्तित्व में आया। विधानसभा क्षेत्र का पहला प्रतिनिधित्व रजिया खातून को मिला। 2015 में जदयू व भाजपा की राह अलग हुई तो लोगों ने जदयू की रजिया खातून के बदले भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह के सिर पर सेहरा बांध दिया।

    वहीं 2020 के चुनाव में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राजद के मनोज कुमार यादव को दिया और भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह मामूली अंतर से पराजित हो गए।

    विधानसभा क्षेत्र एक नजर में

    • 2010 का चुनाव परिणाम
    • विजेता : रजिया खातून (जदयू)
    • कुल प्राप्त मत : 41163
    • उप विजेता : मनोज कुमार यादव (राजद)
    • कुल प्राप्त मत : 25761
    • जीत का अंतर : 15402

    2010 का चुनाव परिणाम

    • विजेता : सचिंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा)
    • कुल प्राप्त मत : 50060
    • उप विजेता : रजिया खातून (जदयू)
    • कुल प्राप्त मत : 38572
    • जीत का अंतर : 11488

    2020 का चुनाव परिणाम

    • विजेता : मनोज कुमार यादव (राजद)
    • कुल प्राप्त मत : 72819
    • उप विजेता : सचिंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा)
    • कुल प्राप्त मत : 71626
    • जीत का अंतर : 1193

    अबतक का प्रतिनिधित्व

    • 2010 : रजिया खातून, जदयू
    • 2015 : सच्चिंद्र प्रसाद सिंह, भाजपा
    • 2020 : मनोज कुमार यादव, राजद

    एक नजर में कल्याणपुर विधानसभा

    • कुल मतदाता : 335525
    • पुरुष : 136683
    • महिला : 118805
    • मंगलामुखी : 00
    • बुजुर्ग : 28
    • दिव्यांग : 2370
    • पहली बार करेंगे मतदान : 4598
    • पुरुष : 2927
    • महिला : 1671