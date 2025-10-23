Bihar Election 2025: यहां की जनता ने हर बार बदल दिया चेहरा, क्या इस सीट पर बदलेगा ट्रेंड?

शशिभूषण कुमार, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। Bihar Assembly Election 2025: वर्ष 2010 में अस्तित्व में आई पूर्वी चंपारण की कल्याणपुर विधानसभा बदलाव करती है। यहां के लोगों ने अबतक हुए तीन चुनावों में बदलाव का संदेश दिया है।

अस्तित्व में आने के बाद यहां 2010 में हुए चुनाव में विधानसभा का नेतृत्व जदयू की रजिया खातून ने किया। दूसरे चुनाव 2015 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सचिंद्र प्रसाद सिंह को विधानसभा में भेजा।

2020 में राजद के मनोज कुमार यादव को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मिला। अबतक के तीन चुनाव ये बताते हैं कि जन के मन पर बदलाव का प्रभाव रहा। इस बार के चुनाव में राजद के मनोज कुमार यादव व भाजपा के सचिंद्र प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में हैं। ये दोनों अपने-अपने तरीके से लोगों के बीच अपनी बात रख रहे, लेकिन लोग खामोश हैं।