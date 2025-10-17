Language
    Bihar Election 2025: पौने पांच एकड़ के मालिक पूर्व मंत्री अजित कुमार के पास करोड़ों की संपत्ति

    By Babul Deep Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:54 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: मुजफ्फरपुर से कांटी विधानसभा के पूर्व मंत्री अजित कुमार ने जदयू के टिकट पर नामांकन किया। उनके पास पौने पांच एकड़ जमीन और करोड़ों की संपत्ति है, साथ ही पांच मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं, मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी बिजेंद्र चौधरी के पास तीन हथियार हैं और उन पर भी दो मामले दर्ज हैं। उनकी पत्नी के पास 270 ग्राम सोना है।

     पूर्व मंत्री अजित कुमार ने जदयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: कांटी विधानसभा से पूर्व मंत्री अजित कुमार ने जदयू की टिकट पर नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने हलफनामा भी दायर किया। इसके अनुसार उनके पास करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्ति है। 

    इसमें उनके पास 37 भूखंड है, जिसका रकबा करीब पौने पांच एकड़ है। उनपर पांच मुकदमा भी कांटी थाना में दर्ज है। उन्होने 1991 में बिहार यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी। 50 लाख से अधिक राशि बैंक खातों में जमा है। 

    इसी प्रकार मुजफ्फरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बिजेंद्र चौधरी के पास तीन-तीन हथियार है। इसमें एक बंदूक, रिवाल्वर और राइफल है। उनपर काजीमोहम्मपुर और कटरा थाना में दो मामले दर्ज हैं। वे स्नातक पास हैं। उनके पास 85 ग्राम और जबकि उनकी पत्नी के पास 270 ग्राम सोना है।

    प्रत्याशियों और समर्थकों से पट गई शहर की सड़कें 

    मुजफ्फरपुर : विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन था। सुबह 10 बजे से ही समाहरणालय और इसके आसपास भीड़ उमड़ने लगी। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। करीब 11 बजे से प्रत्याशियों का आना भी शुरू हो गया। 

    जिस-जिस मार्ग से प्रत्याशी और उनके समर्थक समाहरणालय पहुंचने लगे, उन रास्तों पर सिर्फ विभिन्न पार्टियों के झंडे दिखने लगे और नारों की आवाज सुनाई देने लगी। प्रत्याशियों और इनके समर्थकों से शहर की सभी सड़कें पट गई। 

    कंपनीबाग रोड में इतनी अधिक भीड़ हो गई कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। मुजफ्फरपुर क्लब में बड़े नेताओं की जनसभा के कारण और भी अधिक भीड़ उमड़ी पड़ी। इस बीच नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों के साथ सिर्फ चार लोगों को ही अंदर प्रवेश करने की अनुमति थी। 

    इसके बावजूद बड़ी संख्या में समर्थक गेट पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। पूरा गेट जाम हो गया। विधि व्यवस्था की समस्या भी कई बार उत्पन्न हुई, लेकिन अर्द्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाला और बल प्रयोग कर भीड़ को गेट पर हटाकर इसे खाली कराया। सभी को वहां से दूर हटकर खड़े होने की चेतावनी भी दी गई। 

    इसके बाद भी समर्थक मानने को तैयार नहीं थे। जब तक प्रत्याशी नामांकन कर बाहर नहीं निकले, सभी गेट पर ही डटे रहे। इस बीच धीरे-धीरे दूसरे रास्ते से भी प्रत्याशियों के समर्थक समाहरणालय में प्रवेश कर गए। इससे परिसर में भी काफी संख्या में भीड़ लग गई। सुरक्षाबलों की चेतावनी पर कुछ देर के लिए इधर-उधर हो जाते, फिर उनके जाते ही दोबारा परिसर में भीड़ लगा दे रहे थे। यह दृश्य देर शाम तक चलता रहा। 

    देर रात तक हुआ नामांकन 

    नामांकन प्रक्रिया के लिए सुबह 11 बजे से तीन बजे तक का समय निर्धारित था, लेकिन शुक्रवार को तीन बजे से पहले काफी संख्या में प्रत्याशी अंदर प्रवेश कर गए। इस स्थिति में उन सभी को भी नामांकन करने का मौका दिया गया। 