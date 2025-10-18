Bihar Assembly Election 2025: बिहार की इन सीटों पर आइएनडीआइए प्रत्याशियों की घोषणा में विलंब से असमंजस

Language
    By Anil Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में आइएनडीआइए गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा में देरी से कार्यकर्ताओं में असमंजस है। कांग्रेस ने दो सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि अन्य सीटों पर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। परिहार में टिकट के लिए दो महिलाओं के बीच मुकाबला है, वहीं अन्य सीटों पर भी कई दावेदार मैदान में हैं।

    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar Assembly Election 2025: इस बार के विधानसभा चुनाव में वैसे तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन में लंबा समय लगा, लेकिन इसमें आइएनडीआइए कुछ ज्यादा ही समय लगा रहा है। इससे कार्यकर्ताओं व समर्थकों में असमंजस की स्थिति देखी जा रही है।

    आलम यह है कि अब नामांकन में सिर्फ दो दिन बचे हैं, लेकिन आइएनडीआइए की ओर से कौन प्रत्याशी मैदान में आएगा इसको लेकर कयास जारी है। जिले में विभिन्न दलों की ओर से टिकट वितरण की स्थिति पर अगर नजर दौड़ाएं तो अबतक इसमें जन सुराज और एनडीए खासकर भाजपा आगे दिख रही है।

    भाजपा ही नहीं जनता दल यू, राष्टीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी (आर) और जन सुराज समेत तमाम छोटे-बड़े दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।

    आइएनडीआइए के एक घटक दल कांग्रेस ने 23-रीगा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना और 24 बथनाहा (सुरक्षित) से इंजीनियर और सबसे कम उम्र के जिला पार्षद नवीन कुमार को टिकट दिया है। वहीं 28-सीतामढ़ी, 29 रून्नीसैदपुर, 27 बाजपट्टी, 26 सुरसंड, 25 परिहार और 30 बेलसंड से आइएनडीआइए की ओर से कौन प्रत्याशी होगा कोई नहीं जान रहा है।

    कई जगहों पर उम्मीदवारों की अदला-बदली किए जाने की भी चर्चा है। सबसे अधिक जिच 29 रून्नीसैदपुर, 27 बाजपट्टी, 26 सुरसंड और 25 परिहार विधानसभा को लेकर है। 26-सुरसंड से विधायक दिलीप राय को जदयू ने इस बार बेटिकट कर दिया है।

    वे इस बार राजद से रून्नीसदैपुर से लड़ने की तैयारी में हैं। इसी प्रकार 27-बाजपट्टी में भी उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। सबसे अधिक सिरफुटौव्ल 25- परिहार विधानसभा क्षेत्र में है। यहां दो दिग्गज देवियों के बीच टिकट को लेकर महासंग्राम छिड़ा है।

    पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रहे डा रामचंद्र पूर्वे की बहु डा. स्मिता पूर्वे इस सीट पर दावा कर रही है। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रीतू जायसवाल हर हाल में इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कोशिशें कर रहीं हैं।

    इसके अलावा पूर्व प्रमुख संजय कुमार, राम कैलाश साह व वाल्मीकि यादव भी टिकट के रेस में हैं। वहीं, 28 सीतामढ़ी से राजद से पूर्व विधायक सुनील कुशवाहा अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में विलय के बाद राजद में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा भी टिकट की प्रत्याशा में है।

    इसके अलावा जदयू छोड़ राजद में शामिल पूर्व विधान पार्षद राजकिशोर कुशवाहा भी टिकट की दौड़ में हैं। कार्यकारी जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर और महिला प्रदेश नेत्री सीमा गुप्ता की चर्चा भी जोरों पर है।

    बाजपट्टी विधानसभा सीट से राजद के मुकेश यादव विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्हें अपने ही दल के कार्यकारी जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र खिरहर उर्फ कब्बू खिरहर, प्रधान महासचिव जलालुद्दीन खान, शहाबुद्दीन खान से टिकट की दौड़ में चुनौती मिल रही है।

    बेलसंड विधानसभा सीट से फिलहाल राजद के संजय गुप्ता विधायक हैं और वे अपना टिकट कंफर्म मान रहे हैं। रुन्नीसैदपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद से पूर्व विधायक मंगीता देवी के अलावा सुरसंड से जदयू के विधायक दिलीप राय के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरो पर है।