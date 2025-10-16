सीएम नीतीश कुमार का वादा, अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को मिलेगी नौकरी व रोजगार

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Assembly Election 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सूबे में कानून का राज है। बीस वर्षों से हमलोग विकास में लगे हैं। हमलोगों के पहले जो सरकार थी उस समय क्या स्थिति थी। शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे।

शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी चौपट थी। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। बहुत कम लोग सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज कराते थे। पहले कितना हिन्दू-मुस्लिम झगड़ा होता था। जब हमारी सरकार बनी तो हमने सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी। अब कोई झंझट नहीं होता था।

मुख्यमंत्री गुरुवार को समस्तीपुर के सरायरंजन से पहली चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे यहां जल संसााधन मंत्री विजय चौधरी के नामांकन के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मंदिरों की भी घेराबंदी कर दी।

पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल दिया। अभी हाल में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2 लाख 58 हजार शिक्षकों की बहाली की। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार किया गया। अब स्वास्थ्य केंद्रों में 1100 से ज्यादा मरीज आते हैं।