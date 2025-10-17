Bihar Election: एक ऐसी सीट जहां से भाजपा-कांग्रेस दोनों जीत के लिए तरस रही

प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: जिले के पूर्वी अनुमंडल में शहर की सीमा से सटा बोचहां विधानसभा क्षेत्र का एक समृद्ध राजनीतिक इतिहास रहा है। यह बोचहां एवं मुशहरी प्रखंड के 35 पंचायतों को मिलकर बना है।

पहले बंदरा प्रखंड भी इसमें शामिल था लेकिन बाद में यह अलग हो गया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2.83 लाख मतदाता है जिसमें पुरुष मतदाता 1.50 लाख तथा महिलामतदाता 1.33 लाख हैं।

बोचहां विधानसभा का राजनीतिक इतिहास पर बात करे तो 1957 से 1962 तक इस निर्वाचन क्षेत्र को मुजफ्फरपुर मफस्सिल (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 63) के नाम से जाना जाता था।

वर्ष 1967 के चुनाव में बाेचहां विधानसभा अस्तित्व में आया। तब से अब तक हुए 15 विधानसभा चुनावों में रमई राम अलग-अलग दलों के टिकट पर नौ बार जीते।

उन्होंने 1972 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली जीत हासिल की। उसके बाद 1980 में जनता पार्टी, 1985 में लोकदल, 1990 एवं 1995 में जनता दल, 2000, फरवरी 2005 एवं

अक्टूबर 2005 में राजद तथा 2010 में अंतिम बार जनता दल (यूनाइटेड) के टिकट पर जीत हासिल की। 2015 में वे निर्दलीय उम्मीदवार बेबी कुमारी से हार गए। 2020 के चुनाव में भी उनको

विकासशील इंसान पार्टी के मुसाफिर पासवान हाथों 11,268 वोटों से हार मिली।