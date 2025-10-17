Bihar Assembly Election 2025: मुजफ्फरपुर में अंतिम दिन मैराथन नामांकन, 105 ने भरा पर्चा
Bihar Assembly Election 2025: मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अंतिम दिन 105 प्रत्याशियों समेत कुल 165 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा के राजू सिंह, रंजन कुमार, राजद के निरंजन राय समेत कई प्रमुख नेताओं ने पर्चा भरा। स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Assembly Election 2025: विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। सुबह से लेकर देर रात तक मैराथन नामांकन की प्रक्रिया चलती रही। करीब 10:30 बजे प्रक्रिया पूर्ण हुई। शुक्रवार को सर्वाधिक 105 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया।
अब नामांकन करने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या 165 हो गई है। शनिवार को स्क्रूटनी होगी और देर रात तक कितने प्रत्याशी का नाम फाइनल हुआ, इसकी सूची जारी की जाएगी। जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
शुक्रवार को भाजपा की ओर से पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने साहेबगंज, रंजन कुमार ने मुजफ्फरपुर, कांटी से जदयू प्रत्याशी अजित कुमार, बोचहां से लोजपा (रा) प्रत्याशी बेबी कुमारी, मीनापुर से जदयू प्रत्याशी अजय कुमार, पारू से रालोमो प्रत्याशी मदन चौधरी ने नामांकन किया।
नामांकन सभा का आयोजन मुजफ्फरपुर क्लब में किया गया। इसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री डा. राजभूषण चौधरी निषाद समेत कई दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा।
मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रंजन कुमार ने आर्शीवाद यात्रा भी निकाला। इसके अलावा मीनापुर से राजद प्रत्याशी मुन्ना यादव, गायघाट से निरंजन राय ने भी नामांकन किया।
दो और चार सेट में भरा पर्चा
शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद, राजद प्रत्याशी अमर पासवान, जनसुराज से तेज नारायण सहनी, ठाकुर हरिकिशोर सिंह और रंजना कुमारी समेत कई प्रत्याशियों ने दो-दो और चार-चार सेट में नामांकन किया। ये भी शुक्रवार को नामांकन करने पहुंचे थे। इससे पूर्व इसराइल मंसूरी ने भी चार सेट में नामांकन किया था।
इन प्रत्याशियों ने किया नामांकन
- गायघाट से सुबोध कुमार सिंह निर्दलीय, निरंजन राय राष्ट्रीय जनता दल, उमेश प्रसाद सिंह जन शक्ति जनता दल, मिथिलेश मांझी निर्दलीय एवं रविंद्र कुमार उर्फ करण निर्दलीय।
- औराई से मो. आफताब आलम आजाद समाज पार्टी (कांशी राम), नागेश्वर प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जन लोक पार्टी (सत्य), भोगेन्दर सहनी विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी), राधा रमन जन स्वराज पार्टी, हरिशचन्द्र प्रसाद यादव निर्दलीय, अखिलेश कुमार निर्दलीय, हरिहरनाथ राय निर्दलीय एवं शिव शंकर गुप्ता आम आदमी पार्टी।
- मीनापुर से दीनानाथ प्रसाद निर्दलीय, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव राष्ट्रीय जनता दल, अजय कुमार जनता दल यूनाइटेड, संजीव चौधरी निर्दलीय, संतोष कुमार निर्दलीय, धर्मवीर कुमार शर्मा जागरूक जनता पार्टी, कुमार पुष्पेंद्र बहुजन समाज पार्टी, राम शोभित पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एवं कुमार मदन निर्दलीय।
- बोचहां (अजा) से राजगीर पासवान बज्जिकांचल विकास पार्टी, रणविजय कुमार समाज शक्ति पार्टी, जय मंगल राम राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी, राहुल कुमार बहुजन समाज पार्टी, उमेश कुमार रजक जन सुराज पार्टी, बेबी कुमारी लोक जनशक्ति पार्टी (रा), सोनेलाल पासवान जनशक्ति जनता दल, दीपमाला देवी निर्दलीय, शिवजी चौधरी उर्फ शिवजी महतो भारतीय संयुक्त किसान पार्टी एवं अभय कुमार आम आदमी पार्टी।
- सकरा से उमेश कुमार राम कांग्रेस, सतीश कुमार निर्दलीय, सचिन कुमार निर्दलीय, प्रवीण कुमार आजाद समाज पार्टी (कांशी राम), विनोद दास लोक समाज पार्टी, शिव नारायण समता पार्टी एवं अशोक कुमार बहुजन समाज पार्टी।
- कुढ़नी से गुलाब कुमार रजक निर्दलीय, सुनील कुमार सुमन राष्ट्रीय जनता दल, मो. अली इरफान जन सुराज पार्टी, विजयेश कुमार बहुजन समाज पार्टी, धर्मेंद्र कुमार निर्दलीय, रोहित कुमार राइट टू रेकाल पार्टी, मो. गुलाम मासूम जनशक्ति जनता दल, सुमित कुमार झा निर्दलीय, दिनेश कुमार राय निर्दलीय, अरविंद कुमार निर्दलीय, डा. संतोष कुमार निर्दलीय, बैजू कुमार राय समता पार्टी, रंजीत कुमार सहनी निर्दलीय, जावेद आलम निर्दलीय एवं रामनरेश पंडित निर्दलीय।
- मुजफ्फरपुर से अवध प्रसाद सिंह निर्दलीय, रंजन कुमार भारतीय जनता पार्टी, विजेंद्र चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस, आनंद पटेल निर्दलीय, अशोक कुमार झा गरीब जनशक्ति पार्टी, मनोज कुमार राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, शानू कुमार आजाद समाज पार्टी (कांशीराम), बासकित कुमार शर्मा निर्दलीय, मो. हसन आम आदमी पार्टी, बालक नाथ सहनी बहुजन समाज पार्टी, अशोक कुमार शर्मा स्वाभिमान पार्टी, मो. शब्बीर अंसारी निर्दलीय, रतन कुमार निर्दलीय एवं सोनेलाल पासवान बुलंद भारत पार्टी।
- कांटी से अजीत कुमार जनता दल यूनाइटेड, विवेक कुमार बहुजन समाज पार्टी, मो. जफरुद्दीन निर्दलीय, कुमारी शीतल आजाद समाज पार्टी (कांशी राम), महेश प्रसाद साह निर्दलीय, अजीत कुमार निर्दलीय, सुदर्शन मिश्र जनसुराज, प्रांजल प्रकल्प किसान स्वराज दल एवं अजीत कुमार निर्दलीय।
- बरूराज से संतोष कुमार निर्दलीय, राजेश कुमार शाह निर्दलीय, मो. अंजार राष्ट्रीय ओलमा कौंसिल, अरुण कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी, हीरालाल खाड़िया जनसुराज, विद्यालाल सहनी लोक चेतना दल, संजय कुमार पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, नसीमा खातून बहुजन समाज पार्टी, अवधेश कुमार गुप्ता निर्दलीय एवं राकेश कुमार विकासशील इंसान पार्टी।
- पारू से शंकर प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल, अशोक कुमार सिंह निर्दलीय, आशुतोष कुमार निर्दलीय, नीरज कुमार निर्दलीय, विजय ठाकुर निर्दलीय, मदन चौधरी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, किशोर कुणाल निर्दलीय, अमीर सहनी विकास वंचित इंसान पार्टी एवं विजय कुमार बहुजन समाज पार्टी।
- साहेबगंज से पृथ्वी नाथ राय राष्ट्रीय जनता दल, राजू कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी, योगेंद्र कुमार यादव निर्दलीय
