    दिल के अरमां आंसुओं में बह गए... वोटिंग के पहले ही 141 विकेट गिरा, Bihar Election में भारी उठापटक

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। स्क्रूटनी में आधे-अधूरे कागजातों के साथ नामांकन पर्चा भरने वाले 141 प्रत्याशियों का नामांकन प्रपत्र रद कर दिया गया। पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों की 62 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। सबसे अधिक अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से 12 अभ्यर्थियों के नामांकन रद हुए। इन उम्मीदवारों में अधिकांश निर्दलीय हैं। 

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई।

    इलेक्शन डेस्क, भागलपुर। Bihar Assembly Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 यथा लोकतंत्र के महापर्व ( बिहार चुनाव 2025) के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोनों चरण के लिए नामांकन प्रपत्र की संवीक्षा (स्क्रूटनी) की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। इस दौरान बिना चुनावी समर में भाग लिए ही दर्जनों प्रत्याशियों के माननीय बनने का सपना टूट गया। ऐसे उम्मीदवारों को अब एक बार फिर से पांच साल का इंतजार करना पड़ेगा।

    पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों की 62 सीटों पर दो चरण में मतदान होना है। कई सीटों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नामांकन फार्म रद कर दिए गए। सबसे अधिक अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से 12 अभ्यर्थियों के नामांकन प्रपत्र रद हुए। अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र रद हुए हैं।

    मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के 6 उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र रद हुए। इसकी वजह किसी प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र में प्रस्तावक की कमी तो किसी में प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं होना बताया जा रहा है। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में तीन प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र रद हुए। यहां भी उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र पर प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं होना या निर्धारित संख्या में प्रस्तावक नहीं होने की वजह सामने आई है।

    अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र में पूरी जानकारी नहीं देने की वजह से अभ्यर्थियों को चुनाव मैदान से बाहर होना पड़ा। इधर, खगड़िया जिला के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आठ और अलौली विधानसभा क्षेत्र से चार प्रत्याशियों के नामांकन का पर्चा रद हुआ है। नामांकन का पर्चा रद होने पर प्रत्याशियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नामांकन प्रपत्र की त्रुटि दूर करने का समय दिया जाना चाहिए। अचानक से पर्चा रद होने के बाद हमलोगों को पांच साल फिर इंतजार करना पड़ेगा। 

    किस जिले में कितने नामांकन हुए रद

    जिला  विधानसभा क्षेत्र  नामांकन रद

    मुंगेर :  तारापुर      1

             जमालपुर    4

             मुंगेर     3 

    सहरसा : सिमरी बख्तियारपुर  02

    मधेपुरा  :  मधेपुरा  1

                बिहारीगंज 6

                सिंहेश्वर   3

    लखीसराय : सूर्यगढ़ा   2

                 लखीसराय  4

    खगड़िया  : परबत्ता   8

                 अलौली   4

    बांका   :   बेलहर  5

               धोरैया   1

               बांका    2

               कटोरिया 2

    जमुई  :  सिकंदरा    5

               जमुई       4

               झाझा        5

              चकाई       3

    पूर्णिया  : अमौर   5

              कसबा   7

             बनमनखी   2

             पूर्णिया     9

    भागलपुर : नाथनगर 6

              सुल्तानगंज  3

              भागलपुर    2

              कहलगांव  3

              पीरपैंती    1

              बिहपुर     2

    सुपौल  :  पीपरा   8

    अररिया :  नरपतगंज  12

                रानीगंज    3

               अररिया    10

              जोकीहाट    2