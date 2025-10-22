दिल के अरमां आंसुओं में बह गए... वोटिंग के पहले ही 141 विकेट गिरा, Bihar Election में भारी उठापटक

इलेक्शन डेस्क, भागलपुर। Bihar Assembly Election 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 यथा लोकतंत्र के महापर्व ( बिहार चुनाव 2025) के दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दोनों चरण के लिए नामांकन प्रपत्र की संवीक्षा (स्क्रूटनी) की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई। इस दौरान बिना चुनावी समर में भाग लिए ही दर्जनों प्रत्याशियों के माननीय बनने का सपना टूट गया। ऐसे उम्मीदवारों को अब एक बार फिर से पांच साल का इंतजार करना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व बिहार, कोसी और सीमांचल के जिलों की 62 सीटों पर दो चरण में मतदान होना है। कई सीटों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नामांकन फार्म रद कर दिए गए। सबसे अधिक अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से 12 अभ्यर्थियों के नामांकन प्रपत्र रद हुए। अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र रद हुए हैं।

मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र के 6 उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र रद हुए। इसकी वजह किसी प्रत्याशी के नामांकन प्रपत्र में प्रस्तावक की कमी तो किसी में प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं होना बताया जा रहा है। सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र में तीन प्रत्याशियों के नामांकन प्रपत्र रद हुए। यहां भी उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र पर प्रस्तावक का हस्ताक्षर नहीं होना या निर्धारित संख्या में प्रस्तावक नहीं होने की वजह सामने आई है।

अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन प्रपत्र में पूरी जानकारी नहीं देने की वजह से अभ्यर्थियों को चुनाव मैदान से बाहर होना पड़ा। इधर, खगड़िया जिला के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से आठ और अलौली विधानसभा क्षेत्र से चार प्रत्याशियों के नामांकन का पर्चा रद हुआ है। नामांकन का पर्चा रद होने पर प्रत्याशियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि नामांकन प्रपत्र की त्रुटि दूर करने का समय दिया जाना चाहिए। अचानक से पर्चा रद होने के बाद हमलोगों को पांच साल फिर इंतजार करना पड़ेगा।



किस जिले में कितने नामांकन हुए रद