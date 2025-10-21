Bhagalpur Election 2025: दूसरे चरण का नामांकन खत्म, भागलपुर की 7 सीटों पर ताल ठोक रहे 87 उम्मीदवार, नाथनगर से सर्वाधिक 17

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Election 2025: दो चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर जिले में उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कुल 87 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इनमें भागलपुर सीट से 14 उम्मीदवार, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से 14 प्रत्याशी, नाथनगर सीट से सबसे अधिक 17 उम्मीदवार, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी, पीरपैंती सीट से 12 उम्मीदवार, बिहपुर सीट से 12 प्रत्याशी तथा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम 9 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया है।