    Bhagalpur Election 2025: दूसरे चरण का नामांकन खत्म, भागलपुर की 7 सीटों पर ताल ठोक रहे 87 उम्मीदवार, नाथनगर से सर्वाधिक 17

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:38 AM (IST)

    Bhagalpur Election 2025: दो चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कुल 87 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। भागलपुर सीट से 14 उम्मीदवार, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से 14 प्रत्याशी, नाथनगर सीट से सर्वाधिक 17 उम्मीदवार, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी, पीरपैंती सीट से 12 उम्मीदवार, बिहपुर सीट से 12 प्रत्याशी तथा सबसे कम नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से कुल 9 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। Bihar Election 2025

    Bhagalpur Election 2025: बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भागलपुर को 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Election 2025: दो चरणों में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर जिले में उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। यहां दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर कुल 87 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। इनमें भागलपुर सीट से 14 उम्मीदवार, सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से 14 प्रत्याशी, नाथनगर सीट से सबसे अधिक 17 उम्मीदवार, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 11 प्रत्याशी, पीरपैंती सीट से 12 उम्मीदवार, बिहपुर सीट से 12 प्रत्याशी तथा नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम 9 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया है।

    Bhagalpur election 2025 Date

    Bihar Election 2025 : बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को भागलपुर में मतदान होगा।

    दैनिक जागरण संवाददाता के अनुसार नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों में बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से अर्पणा कुमारी, अवनीश कुमार, किशोर कुमार, कृष्ण कुमार मंडल, रूपम देवी और संतोष तिवारी शामिल हैं। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से सोनी भारती (मुखिया जगतपुर पंचायत प्रखंड नवगछिया), प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, लक्ष्मी कुमार और भारत भूषण ने अपना नामांकन दाखिल किया है। 