Bhagalpur Assembly Election 2025: भागलपुर विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर, 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Bihar Chunav 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर विधानसभा सीट पर दो प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट पर मुकाबला सबसे रोमांचक होने वाला है। यहां पिछली बार चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे रोहित पांडेय और कांग्रेस प्रत्याशी अजित शर्मा में कांटे का मुकाबला हुआ था। तब अजित शर्मा करीब 1100 मतों से विजयी हुए थे। प्रत्याशियों की स्थिति पूर्णतया साफ होने के बाद यहां कुल 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां 9 नवंबर तक चुनाव प्रचार चलेगा। 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

भागलपुर विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में कांटे की लड़ाई



भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा और भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडेय के बीच कांटे की लड़ाई है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत से लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां एम-वाई समीकरण और पचपौनिया वोटरों के सहारे बाजी मारने का दम भर रही है। वहीं भाजपा वैश्य, सवर्ण व अतिपिछड़े वोटरों के सहारे अपनी जीत की जुगत बिठा रही है।



चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए दोनों ही पार्टियां शतरंज की तरह सधी हुई चालें चल रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस के अजित शर्मा और भाजपा के रोहित पांडेय के बीच कड़े मुकाबले में अजित शर्मा ने रोहित पांडेय को 1130 मतों के अंतर से पराजित कर दिया था। इस बार चुनाव में भागलपुर सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से अभय कांत झा चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की रेखा दास सहित कुल 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सभी उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।