Bathnaha vidhan sabha Chunav Result: सोशलिस्ट पार्टी ने जीता था पहला चुनाव... अब कई सालों से NDA का कब्जा, इस बार जीत पाएगा महागठबंधन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Bathnaha vidhan sabha Election Result 2025 बथनाहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित है। यह सीट अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित है। इसका गठन 1967 में हुआ था और अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में बथनाहा और मेजरगंज प्रखंडों के साथ-साथ सोनबरसा प्रखंड की 10 पंचायतें (बाघा, खाप खोपराहा, मरपा, कनौली, कचोर, भुतही, मधेसरा, घुरघुरा, हनुमान नगर और बिशनपुर गोन्ही) शामिल हैं। यह विधानसभा सीट सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

बथनाहा की राजनीति में समय-समय पर विभिन्न दलों का दबदबा रहा है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने 1967 में पहला चुनाव जीता था। इसके बाद, कांग्रेस ने 1969 से 1985 तक लगातार पाँच बार सत्ता संभाली। जनता दल ने 1990 और 1995 में जीत हासिल की, जबकि राजद ने 2000 में यह सीट जीती। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने फरवरी और अक्टूबर 2005 के दोनों चुनावों में जीत हासिल की।

2010 से, भाजपा इस सीट पर काबिज है। भाजपा ने लगातार तीन चुनाव (2010, 2015 और 2020) जीते हैं। 2020 में, भाजपा उम्मीदवार अनिल कुमार ने कांग्रेस के संजय राम को 46,818 मतों से हराया था। यह जीत 2010 और 2015 की तुलना में कहीं अधिक अंतर से हुई।